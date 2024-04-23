Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Incar Kemenangan Perdana di MotoGP, Pedro Acosta Siap Menggila di GP Spanyol

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |02:00 WIB
Incar Kemenangan Perdana di MotoGP, Pedro Acosta Siap Menggila di GP Spanyol
Pembalap Tim GasGas Tech3, Pedro Acosta. (Foto: Reuters)
A
A
A

BORMES LES MIMOSAS – Pembalap GasGas Tech3, Pedro Acosta siap tampil menggila di Sirkuit Jerez dalam balapan MotoGP Spanyol 2024, pada Minggu 28 April 2024 mendatang. Pasalnya Acosta ingin segera meraih kemenangan perdananya di kelas MotoGP.

Sebagai pengingat, Pedro Acosta baru saja meraih dua podium secara beruntun di dua seri balapan terakhir MotoGP 2024. Pembalap berusia 19 tahun itu sukses naik podium ketiga di MotoGP Portugal, dan menyabet podium kedua di MotoGP Amerika Serikat 2024.

Kini, Acosta berkesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP dihadapan pendukungnya sendiri. Namun begitu, bintang muda Spanyol itu mengakui tidak ada tekanan menjelang balapan tersebut.

“Balapan pertama di kandang sendiri datang pada waktu yang sangat baik. Kami baru saja meraih dua podium berturut-turut dan saya menantikan balapan di Jerez,” kata Acosta dikutip dari Crash, Selasa (23/4/2024).

Pedro Acosta

“Saya tidak memiliki tekanan, yang saya miliki adalah keinginan untuk tampil di trek di hadapan para penggemar terbaik di dunia. Tujuan kami untuk akhir pekan ini tetap sama seperti biasanya, untuk menikmati diri kami sepenuhnya dan mencoba melanjutkan dinamika kerja ini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement