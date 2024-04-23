Incar Kemenangan Perdana di MotoGP, Pedro Acosta Siap Menggila di GP Spanyol

BORMES LES MIMOSAS – Pembalap GasGas Tech3, Pedro Acosta siap tampil menggila di Sirkuit Jerez dalam balapan MotoGP Spanyol 2024, pada Minggu 28 April 2024 mendatang. Pasalnya Acosta ingin segera meraih kemenangan perdananya di kelas MotoGP.

Sebagai pengingat, Pedro Acosta baru saja meraih dua podium secara beruntun di dua seri balapan terakhir MotoGP 2024. Pembalap berusia 19 tahun itu sukses naik podium ketiga di MotoGP Portugal, dan menyabet podium kedua di MotoGP Amerika Serikat 2024.

Kini, Acosta berkesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP dihadapan pendukungnya sendiri. Namun begitu, bintang muda Spanyol itu mengakui tidak ada tekanan menjelang balapan tersebut.

“Balapan pertama di kandang sendiri datang pada waktu yang sangat baik. Kami baru saja meraih dua podium berturut-turut dan saya menantikan balapan di Jerez,” kata Acosta dikutip dari Crash, Selasa (23/4/2024).

“Saya tidak memiliki tekanan, yang saya miliki adalah keinginan untuk tampil di trek di hadapan para penggemar terbaik di dunia. Tujuan kami untuk akhir pekan ini tetap sama seperti biasanya, untuk menikmati diri kami sepenuhnya dan mencoba melanjutkan dinamika kerja ini,” sambungnya.