Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tanggapi Keputusan Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha, Dani Pedrosa: Dilarang Mengeluh Lagi soal Motor!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |01:01 WIB
Tanggapi Keputusan Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha, Dani Pedrosa: Dilarang Mengeluh Lagi soal Motor!
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Pembalap penguji KTM, Dani Pedrosa berharap Fabio Quartararo tak mengeluhkan performa motor Yamaha di muka umum lagi. Sebab Pedrosa merasa hal itu tidak elok mengingat Quartararo sendiri justru memilih bertahan di Yamaha usai menerima perpanjang kontrak.

Ya, Fabio Quartararo telah sepakat untuk tetap bertahan di yamaha hingga selama dua musim atau tepatnya hingga MotoGP 2026. Meski sempat dirumorkan bakal bergabung dengan Aprilia, tetapi ia memilih untuk tetap berada di pabrikan Jepang tersebut.

Sementara Fabio Quartararo dikabarkan mendapatkan bayaran 12 juta euro atau setara dengan Rp206,8 miliar per tahun. Fabio Quartararo pun menjadi pembalap dengan bayaran termahal di MotoGP saat ini.

Dani Pedrosa pun memperingatkan Fabio Quartararo untuk tak mengeluhkan performa YZR-M1, jika tak mendapatkan hasil bagus di balapan. Ia menilai Fabio Quartararo harus memahami proses yang sedang dilakukan bersama Yamaha untuk kembali tampil kompetitif.

Dani Pedrosa

"Dia memilih jalan ini, jadi sekarang dia tidak boleh mengulangi ucapan 'Saya tidak menang, saya tidak menang'. Dia harus memahami proses ini selama diperlukan dan dia tidak akan bisa mengeluh," kata Dani Pedrosa dikutip dari Paddock GP, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement