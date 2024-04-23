Tanggapi Keputusan Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha, Dani Pedrosa: Dilarang Mengeluh Lagi soal Motor!

MADRID - Pembalap penguji KTM, Dani Pedrosa berharap Fabio Quartararo tak mengeluhkan performa motor Yamaha di muka umum lagi. Sebab Pedrosa merasa hal itu tidak elok mengingat Quartararo sendiri justru memilih bertahan di Yamaha usai menerima perpanjang kontrak.

Ya, Fabio Quartararo telah sepakat untuk tetap bertahan di yamaha hingga selama dua musim atau tepatnya hingga MotoGP 2026. Meski sempat dirumorkan bakal bergabung dengan Aprilia, tetapi ia memilih untuk tetap berada di pabrikan Jepang tersebut.

Sementara Fabio Quartararo dikabarkan mendapatkan bayaran 12 juta euro atau setara dengan Rp206,8 miliar per tahun. Fabio Quartararo pun menjadi pembalap dengan bayaran termahal di MotoGP saat ini.

Dani Pedrosa pun memperingatkan Fabio Quartararo untuk tak mengeluhkan performa YZR-M1, jika tak mendapatkan hasil bagus di balapan. Ia menilai Fabio Quartararo harus memahami proses yang sedang dilakukan bersama Yamaha untuk kembali tampil kompetitif.

"Dia memilih jalan ini, jadi sekarang dia tidak boleh mengulangi ucapan 'Saya tidak menang, saya tidak menang'. Dia harus memahami proses ini selama diperlukan dan dia tidak akan bisa mengeluh," kata Dani Pedrosa dikutip dari Paddock GP, Selasa (23/4/2024).