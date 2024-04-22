Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

8 Pebulutangkis Kebanggaan Indonesia yang Pernah Sabet Medali Emas Olimpiade, Nomor 1 Rebut Emas Pertama di Sektor Ganda Putri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:36 WIB
8 Pebulutangkis Kebanggaan Indonesia yang Pernah Sabet Medali Emas Olimpiade, Nomor 1 Rebut Emas Pertama di Sektor Ganda Putri
Ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu. (Foto: Reuters)
A
A
A

DERETAN pebulutangkis kebanggaan Indonesia yang pernah sabet medali emas Olimpiade menarik untuk diulas. Pasalnya, ajang olahraga terbesar di dunia ini akan segera kembali digelar.

Seperti diketahui, Olimpiade Paris 2024 akan sudah ada di depan mata. Ajang pesta olahraga 4 tahunan ini akan digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang dengan kota Paris sebagai tempat penyelenggaraannya.

Total, akan ada 329 nomor dari 32 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Bulutangkis nantinya akan menjadi olahraga yang akan sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki 6 wakil untuk cabang olahraga bulutangkis di Olimpiade Paris 2024. Di sektor tunggal putra, Indonesia memiliki nama Jonatan Christie dan juga Anthony Ginting. Kemudian di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan mewakili Indonesia.

Di semua sektor ganda, Indonesia juga memiliki perwakilan. Diantaranya adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto untuk ganda putra, Apriani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti di ganda putri, serta Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di sektor ganda campuran.

Bulutangkis tentunya akan menjadi olahraga yang diharapkan dapat menyubangkan medali emas. Pasalnya, atlet-atlet yang masuk ke dalam Olimpiade ini merupakan atlet andalan Indonesia yang telah banyak meraih prestasi.

Selain itu, bulutangkis merupakan olahraga yang rutin menyumbangkan medali emas di Olimpiade sejak tahun 1992. Tercatat, hanya pada Olimpiade London 2012 Indonesia gagal meraihnya.

Berikut adalah daftar 8 pebulutangkis kebanggaan Indonesia yang pernah sabet medali emas di ajang Olimpiade.

8. Susy Susanti - Olimpiade Barcelona 1992

Susy Susanti

Legenda tunggal putri Indonesia, Susy Susanti menjadi pebulutangkis pertama yang mempersembahkan medali emas Olimpiade untuk Indonesia. Ia menyabst medali tersebut di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177708/mohammad_ahsan-2LBF_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Memilih Hijrah, Nomor 1 Jadi Mualaf dan Konsisten Tutup Aurat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement