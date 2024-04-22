8 Pebulutangkis Kebanggaan Indonesia yang Pernah Sabet Medali Emas Olimpiade, Nomor 1 Rebut Emas Pertama di Sektor Ganda Putri

DERETAN pebulutangkis kebanggaan Indonesia yang pernah sabet medali emas Olimpiade menarik untuk diulas. Pasalnya, ajang olahraga terbesar di dunia ini akan segera kembali digelar.

Seperti diketahui, Olimpiade Paris 2024 akan sudah ada di depan mata. Ajang pesta olahraga 4 tahunan ini akan digelar pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang dengan kota Paris sebagai tempat penyelenggaraannya.

Total, akan ada 329 nomor dari 32 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Bulutangkis nantinya akan menjadi olahraga yang akan sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki 6 wakil untuk cabang olahraga bulutangkis di Olimpiade Paris 2024. Di sektor tunggal putra, Indonesia memiliki nama Jonatan Christie dan juga Anthony Ginting. Kemudian di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan mewakili Indonesia.

Di semua sektor ganda, Indonesia juga memiliki perwakilan. Diantaranya adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto untuk ganda putra, Apriani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti di ganda putri, serta Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di sektor ganda campuran.

Bulutangkis tentunya akan menjadi olahraga yang diharapkan dapat menyubangkan medali emas. Pasalnya, atlet-atlet yang masuk ke dalam Olimpiade ini merupakan atlet andalan Indonesia yang telah banyak meraih prestasi.

Selain itu, bulutangkis merupakan olahraga yang rutin menyumbangkan medali emas di Olimpiade sejak tahun 1992. Tercatat, hanya pada Olimpiade London 2012 Indonesia gagal meraihnya.

Berikut adalah daftar 8 pebulutangkis kebanggaan Indonesia yang pernah sabet medali emas di ajang Olimpiade.

8. Susy Susanti - Olimpiade Barcelona 1992





Legenda tunggal putri Indonesia, Susy Susanti menjadi pebulutangkis pertama yang mempersembahkan medali emas Olimpiade untuk Indonesia. Ia menyabst medali tersebut di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992.