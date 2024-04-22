Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terbuka Gabung Tim Mana pun di MotoGP 2025, Marc Marquez Fokus Perbaiki Diri

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |14:34 WIB
Terbuka Gabung Tim Mana pun di MotoGP 2025, Marc Marquez Fokus Perbaiki Diri
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

AUSTIN - Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez tampaknya tak hanya mengincar kursi tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Sebab ia mengaku terbuka bergabung dengan tim mana pun, namun untuk bisa membuat tim-tim tertarik kepadanya, Marquez sadar dirinya harus memperbaiki diri terlebih dahulu.

Kontrak Marc Marquez bersama Gresini Racing akan habis pada akhir MotoGP 2024. Meski musim belum berakhir, tetapi The Baby Alien -julukan Marc Marquez- banyak dirumorkan bakal bergabung dengan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025.

Sementara Marc Marquez mengaku ingin bursa transfer MotoGP 2025 sangat menarik. Namun, ia mengaku membutuhkan waktu lebih banyak untuk untuk menandatangani kontrak.

"Saya berharap pasar (bursa transfer MotoGP 2025) akan lebih bergairah. Akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menandatangani kontrak," kata Marc Marquez dikutip dari Crash, Minggu (21/4/2024).

Marc Marquez

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan Ducati dan Yamaha sudah mengamankan pembalap utamanya. Namun, Marc Marquez mengatakan Aprilia menjadi satu-satunya tim pabrikan yang masih belum memperpanjang pembalapnya untuk musim depan.

Halaman:
1 2
