Herry IP Ungkap Alasan Ganda Campuran Pelatnas PBSI Absen di Singapore Open 2024

JAKARTA - Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), memutuskan skuadnya absen di Singapore Open 2024. Pilihan ini diambil mengingat banyaknya turnamen beruntun di Asia pada periode Mei-Juni mendatang.

Berdasarkan daftar pemain yang sudah dirilis BWF, skuad ganda campuran Pelatnas PBSI memang absen di Singapore Open 2024. Tercatat hanya pasangan non-pelatnas, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, yang masuk dalam daftar tersebut.

Meski begitu, hingga sejauh ini mereka masih terdaftar di ajang BWF Super 500 yakni Thailand Open dan Malaysia Masters 2024. Hal ini pun dibenarkan oleh Herry, termasuk pasangan yang lolos ke Olimpiade Paris 2024, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

"Saya memilih menurunkan Rinov/Pitha (termasuk ganda campuran yang lain) di Thailand sama di Malaysia, Singapura kami enggak," kata Herry saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Rabu 17 April 2024.

Meski begitu, Herry mengatakan, anak asuhnya sengaja absen di Singapore Open untuk fokus ke Indonesia Open 2024. Alasan serupa diungkapkan untuk Australia Open 2024 yang akan menjadi turnamen BWF World Tour terakhir sebelum Olimpiade Paris 2024.