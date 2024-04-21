Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Ungkap Alasan Ganda Campuran Pelatnas PBSI Absen di Singapore Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |01:24 WIB
Herry IP Ungkap Alasan Ganda Campuran Pelatnas PBSI Absen di Singapore Open 2024
Herry IP ungkap alasan anak asuhnya absen di Singapore Open 2024 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), memutuskan skuadnya absen di Singapore Open 2024. Pilihan ini diambil mengingat banyaknya turnamen beruntun di Asia pada periode Mei-Juni mendatang.

Berdasarkan daftar pemain yang sudah dirilis BWF, skuad ganda campuran Pelatnas PBSI memang absen di Singapore Open 2024. Tercatat hanya pasangan non-pelatnas, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, yang masuk dalam daftar tersebut.

Herry IP

Meski begitu, hingga sejauh ini mereka masih terdaftar di ajang BWF Super 500 yakni Thailand Open dan Malaysia Masters 2024. Hal ini pun dibenarkan oleh Herry, termasuk pasangan yang lolos ke Olimpiade Paris 2024, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

"Saya memilih menurunkan Rinov/Pitha (termasuk ganda campuran yang lain) di Thailand sama di Malaysia, Singapura kami enggak," kata Herry saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Rabu 17 April 2024.

Meski begitu, Herry mengatakan, anak asuhnya sengaja absen di Singapore Open untuk fokus ke Indonesia Open 2024. Alasan serupa diungkapkan untuk Australia Open 2024 yang akan menjadi turnamen BWF World Tour terakhir sebelum Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement