Kalah Saing di MotoGP 2024, Yamaha Dapat Wejangan dari Legenda Balap

LEGENDA balap Inggris, Michael Laverty, memberi saran kepada Yamaha yang sedang kalah saing di MotoGP 2024. Dia meminta Yamaha untuk mempercepat pengembangan mesin V4.

Yamaha kesulitan untuk bersaing dengan Ducati, KTM, dan Aprilia dalam memperebutkan posisi terdepan di MotoGP 2024. Hal tersebut terlihat dari Fabio Quartararo menempati posisi ke-12 di klasemen sementara dengan 19 poin.

Sementara itu, rekan Fabio Quartararo, Alex Rins, memulai musim 2024 dengan performa mengecewakan. Pembalap asal Spanyol itu menempati peringkat ke-19 dengan mengumpulkan tiga poin.

Melihat performa Yamaha yang tak tampil kompetitif di MotoGP 2024, Michael Laverty mengatakan pabrikan asal Jepang itu harus mempercepat pengembangan mesin V4. Ia juga menilai Yamaha harus mengikuti pabrikan lain yang menggunakan mesin V4, sehingga bisa kembali bersaing.

"Mereka mungkin perlu mengembangkan V4. Semua motor (pabrikan) lain menggunakan V4," kata Michael Laverty, dikutip dari Crash, Minggu (21/4/2024).

"Yamaha harus meningkatkan persaingan mereka dan mengikutinya," lanjutnya.

Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan yang menggunakan mesin Inline-4 di MotoGP. Meski mendominasi, mesin V4 memiliki keunggulan untuk menjadi yang tercepat di MotoGP dan telah dibuktikan oleh Ducati, Aprilia, serta KTM.