Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kalah Saing di MotoGP 2024, Yamaha Dapat Wejangan dari Legenda Balap

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:56 WIB
Kalah Saing di MotoGP 2024, Yamaha Dapat Wejangan dari Legenda Balap
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Monster Energy Yamaha)
A
A
A

LEGENDA balap Inggris, Michael Laverty, memberi saran kepada Yamaha yang sedang kalah saing di MotoGP 2024. Dia meminta Yamaha untuk mempercepat pengembangan mesin V4.

Yamaha kesulitan untuk bersaing dengan Ducati, KTM, dan Aprilia dalam memperebutkan posisi terdepan di MotoGP 2024. Hal tersebut terlihat dari Fabio Quartararo menempati posisi ke-12 di klasemen sementara dengan 19 poin.

Fabio Quartararo

Sementara itu, rekan Fabio Quartararo, Alex Rins, memulai musim 2024 dengan performa mengecewakan. Pembalap asal Spanyol itu menempati peringkat ke-19 dengan mengumpulkan tiga poin.

Melihat performa Yamaha yang tak tampil kompetitif di MotoGP 2024, Michael Laverty mengatakan pabrikan asal Jepang itu harus mempercepat pengembangan mesin V4. Ia juga menilai Yamaha harus mengikuti pabrikan lain yang menggunakan mesin V4, sehingga bisa kembali bersaing.

"Mereka mungkin perlu mengembangkan V4. Semua motor (pabrikan) lain menggunakan V4," kata Michael Laverty, dikutip dari Crash, Minggu (21/4/2024).

"Yamaha harus meningkatkan persaingan mereka dan mengikutinya," lanjutnya.

Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan yang menggunakan mesin Inline-4 di MotoGP. Meski mendominasi, mesin V4 memiliki keunggulan untuk menjadi yang tercepat di MotoGP dan telah dibuktikan oleh Ducati, Aprilia, serta KTM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement