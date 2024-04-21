Takjub dengan Pedro Acosta, Kevin Schwantz: Sosok Fenomenal!

LEGENDA MotoGP, Kevin Schwantz, takjub dengan kiprah Pedro Acosta di MotoGP 2024. Ia tak ragu menyebut sang rookie tim Red Bull GASGAS Tech3 itu sebagai sosok fenomenal.

Acosta langsung menyedot perhatian publik karena performanya yang ciamik di tiga seri balapan yang telah dijalani. Ia sukses meraih dua podium dari tiga seri tersebut.

El Tiburon de Mazarron finis ketiga di MotoGP Portugal 2024. Lalu, Acosta naik podium lagi usai menyelesaikan lomba MotoGP Amerika Serikat 2024 di urutan dua.

Performa apiknya itu membuat Schwantz cukup kagum. Juara Dunia Grand Prix 500 1993 itu mengatakan, Acosta memiliki karakter yang 11-12 seperti Casey Stoner dan Dani Pedrosa.

“Kami membutuhkan lebih banyak orang seperti dia, dan saya tidak berbicara tentang treknya. Maksud saya sebagai pribadi,” ujar Schwantz, dilansir dari Motosan, Minggu (21/4/2024).

“Pilot harus lebih natural, seperti 10 tahun lalu, berusaha memiliki karakter tipe Stoner atau Pedrosa, tanpa harus mengubah siapa pun,” sambung pria asal Amerika Serikat itu.