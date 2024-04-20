Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kento Momota, Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia yang Sempat Menduduki Peringkat 1 BWF Selama Hampir 3 Tahun

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |02:32 WIB
Kento Momota memutuskan pensiun dari tim bulu tangkis Jepang usai Piala Thomas 2024
KISAH Kento Momota, mantan raja bulu tangkis dunia yang sempat menduduki peringkat 1 BWF selama hampir tiga tahun akan dibahas Okezone. Sebab, belum lama ini ada keputusan mengejutkan darinya.

Keputusan pensiun diumumkan oleh Momota pada Kamis 18 April 2024. Ia mengaku alasan utamanya untuk pensiun dari Tim Bulu Tangkis Jepang karena performanya yang sudah tidak seperti dulu lagi.

Kento Momota

Seperti diketahui, Momota merupakan salah satu atlet tunggal putra terbaik Jepang generasi saat ini. Per 27 September 2018, ia berhasil merebut kursi tertinggi tunggal putra dunia. Peringkat satu dunia itu sukses dipertahankan hampir tiga tahun lamanya.

Pada 2019, ia bahkan menjadi atlet yang sangat sulit dikalahkan. Momota sukses meraih 11 gelar dengan hanya menelan enam kekalahan dari total 73 pertandingan yang dijalani. Sebuah capaian yang sangat luar biasa bagi seorang pebulu tangkis dalam satu tahun.

Namun petaka terjadi pada 2020 saat mengalami kecelakaan mobil di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal, saat itu, Momota baru saja memenangkan Malaysia Masters 2020.

Di perjalanan, ia justru mengalami kecelakaan parah di mana sang sopir meninggal dunia. Momota sendiri harus menjalani operasi untuk memperbaiki rongga matanya yang retak.

“Pada saat kecelakaan itu terjadi, saya berbohong jika saya mengatakan saya tidak berpikir, 'Kenapa saya?’” kata Momota pada pengumuman pensiunnya dikutip dari The Japan Times, Sabtu (20/4/2024).

Setelah satu tahun absen untuk pemulihan, Momota memang seperti kehilangan sentuhan magisnya. Ditambah lagi, ia menderita penglihatan ganda yang membuatnya sangat sulit untuk kembali ke performanya sebelum tragedi.

