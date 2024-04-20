Ricky Subagja Bicara Kondisi Apriyani Rahayu yang Masuk Skuad Piala Uber 2024 meski Belum Pulih

JAKARTA - Kabid Binpres PP PBSI, Ricky Subagja, bicara soal kondisi Apriyani Rahayu usai masuk dalam skuad Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia yang akan mentas di Piala Uber 2024 pekan depan. Ia berharap semua pemain yang dibawa bisa berada dalam kondisi maksimal dan siap diturunkan sesuai rencana.

Ya, Apriyani menjadi salah satu pemain yang dibawa oleh Tim Putri Indonesia ke Piala Uber 2024. Turnamen bulu tangkis beregu putri paling bergengsi di dunia itu akan berlangsung di Chengdu, China, pada 27 April hingga 5 Mei mendatang.

Dibawanya pemain berusia 25 tahun itu ke Piala Uber 2024 bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, Apriyani diketahui masih belum pulih sepenuhnya dari cedera kaki kanan yang dideritanya.

Bahkan, duet Siti Fadia Silva Ramadhanti itu sampai mengundurkan diri dari ajang Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024) pada pekan lalu. Hal itu dilakukan karena pemain asal Konawe itu masih belum siap untuk bermain.

Namun, Ricky mengungkapkan kondisi Apriyani terus dipantau setelah mundur dari BAC. Setelah melakukan diskusi dengan pelatihnya, Eng Hian, akhirnya diputuskan mantan duet Greysia Polii itu dibawa ke Piala Uber 2024 karena dianggap sudah bisa diturunkan saat bertanding nanti.

“Memang di BAC kemarin kami diskusi dengan pelatih soal kesiapannya (Apriyani), saya rasa paling yang paling penting bagaimana dia bisa diturunkan nanti,” kata Ricky kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 17 April 2024.