HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Putri Indonesia yang Tak Masuk Skuad Piala Uber 2024, Nomor 1 Tunggal Putri Ke-2 Tanah Air!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |05:08 WIB
3 Pebulutangkis Putri Indonesia yang Tak Masuk Skuad Piala Uber 2024, Nomor 1 Tunggal Putri Ke-2 Tanah Air!
Para pebulu tangkis Indonesia. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

3 pebulutangkis putri Indonesia yang tak masuk skuad Piala Uber 2024 menarik diulas. Ketiganya justru digantikan dengan pemain-pemain yang notabene masih muda.

Seperti diketahui, PBSI secara resmi telah mengumumkan daftar atlet yang diikutsertakan dalam ajang [iala Thomas dan Uber 2024. Ini merupakan ajang penting untuk menunjukkan supremasi Indonesia di kancah bulutangkis dunia.

Di skuad Piala Thomas 2024, Indonesia tidak memiliki kejutan. Nama-nama seperti Anthony Ginting, Jonatan Christie, Fajar Alfian, dan lainnya yang merupakan unggulan Indonesia masuk ke skuad. Tercatat, hanya Alwi Farhan yang akan menjadi atlet debutan.

Namun, hal berbeda tampak di skuad tim Indonesia untuk Piala Uber 2024. Dalam skuad tersebut, tidak ada beberapa nama atlet yang notabene adalah unggulan.

Berikut adalah 3 pebulutangkis putri Indonesia yang tak masuk skuad Piala Uber 2024.

3. Febriana Dwipuji Kusuma

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Salah satu nama yang tak masuk skuad Indonesia di Piala Uber 2024 adalah atlet ganda putri nomor dua Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma. Pebulutangkis yang akrab disapa Ana ini tidak masuk skuad Piala Uber 2024, sesuai dengan hasil penilaian dari PBSI.

2. Amalia Cahaya Pratiwi

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Sebagai pasangan dari Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi juga tidak ikut serta di Piala Uber 2024. Pebulutangkis yang kerap disapa Tiwi ini tidak masuk ke skuad karena penilaian dari PBSI.

Untuk menggantikan pasangan Ana/Tiwi, PBSI menunjuk pasangan ganda putri muda. Ada duet Rachel Allessya Rose dan Meilysa Trias Puspitasari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
