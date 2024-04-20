MotoGP 2024: KTM Bantah Pedro Acosta Gusur Jack Miller di Tim Pabrikan

DIREKTUR Balap KTM, Pit Beirer, angkat bicara mengenai rumor Pedro Acosta naik ke tim pabrikan untuk menggantikan posisi Jack Miller di MotoGP 2024. Pabrikan asal Austria itu sama sekali tidak punya pikiran semacam itu.

Acosta yang berstatus sebagai rookie di MotoGP 2024 langsung menyedot perhatian publik. Dari tiga seri balapan yang telah dijalani, El Tiburon de Mazarron sukses meraih hasil ciamik.

Terbaru, Acosta berhasil naik podium usai finis kedua di MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan lalu. Lalu sebelumnya di seri balapan Portugal, rider berusia 19 tahun itu juga berhasil mengunci podium dengan finis ketiga.

Boleh dibilang, ia menjadi rider terbaik KTM sejauh ini. Sampai-sampai, ada rumor yang tersebar Acosta akan menggusur Miller dari kursi tim pabrikan pada musim ini.

BACA JUGA: Alasan Terbesar Pedro Acosta Jauh Lebih Hebat Dibanding Marc Marquez saat Jadi Rookie di MotoGP

Menjawab hal itu, Beirer menjelaskan bisa saja pihaknya melakukan pertukaran di tengah musim seperti itu. Sebab, hal itu masuk dalam bahasan dalam kontrak. Namun demikian, ia menyatakan KTM belum terpikir untuk melakukan pertukaran Acosta dengan Miller.

“Pencapaian Pedro merupakan sebuah sorotan mutlak. Tapi tidak, itu bukanlah pilihan bagi kami,” kata Beirer, dipetik dari Crash, Sabtu (20/4/2024).