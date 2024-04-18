Alasan Terbesar Pedro Acosta Jauh Lebih Hebat Dibanding Marc Marquez saat Jadi Rookie di MotoGP

ALASAN terbesar Pedro Acosta jauh lebih hebat dibanding Marc Marquez saat jadi rooke di MotoGP akan dibahas Okezone. Seperti diketahui, sosok Pedro Acosta sat ini tengah menjadi sorotan di kelas utama MotoGP.

Pembalap berjuluk The Baby Shark itu tampil luar biasa di tiga balapan awal musim inil. Pedro Acosta langsung menunjukkan tajinya sejak mentas di seri pembuka MotoGP 2024.

Meski hanya finis kesembilan, Pedro Acosta tampil luar biasa dan sempat bersaing di kelompok terdepan. Tren positif kemudian kembali ditunjukkan Acosta pada seri dua dan tiga.

Tidak tanggung-tanggung, rider asal Spanyol itu langsung meraih podium ketiga di MotoGP Portugal 2024. Acosta kemudian kembali berhasil finis kedua di seri Amerika Serikat, akhir pekan kemarin.

Aksi brilian Acosta membuatnya disamakan dengan kemunculan Marc Marquez di kelas utama pada 2013 lalu. Namun, bebrapa faktor membuktikan kalau Pedro Acosta jauh lebih hebat dari Marc Marquez saat masih berstatus rookie.

Pertama, Acosta bisa langsung bersaing dalam perebutan podium meski tidak menggunakan motor juara. Seperti diketahui, Acosta saat ini hanya membalap untuk tim satelit KTM yakni GasGas Tech3.