Penyebab Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota Putuskan Pensiun dari Bulu Tangkis Internasional

PENYEBAB mantan raja bulu tangkis dunia, Kento Momota, putuskan pensiun dari bulu tangkis internasional akan diulas Okezone. Sebab, usianya sebetulnya belum terlalu tua.

Dunia bulu tangkis dikejutkan dengan pengumuman mendadak Momota pada Kamis 18 April 2024. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu tidak lagi mengikuti turnamen bulu tangkis di level internasional usai membela Jepang di Piala Thomas 2024 pekan depan.

Itu artinya, Momota tidak akan lagi memperkuat Tim Bulu Tangkis Jepang di turnamen beregu. Ia juga memilih mundur dari turnamen-turnamen berlevel internasional dan fokus ke kejuaraan nasional saja.

Pengumuman itu jelas mengejutkan bagi pencinta bulu tangkis. Sebab, Momota dikenal sebagai salah satu tunggal putra terbaik sepanjang sejarah dan bahkan dianggap raja bulu tangkis dunia.

Lalu, apa penyebab Momota memutuskan mundur? Pria kelahiran Prefektur Kagawa itu merasa penampilannya sudah jauh menurun dibandingkan masa keemasan pada 2018-2019.

“Saya memutuskan pensiun dari tim nasional Jepang, karena saya sudah mencapai batas baik dari segi mental mau pun fisik untuk kembali ke puncak dunia,” ujar Momota, sebagaimana dikutip dari Badspi, Jumat (19/4/2024).