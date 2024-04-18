Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Bangga sekaligus Excited Debut di Skuad Piala Thomas Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:14 WIB
Alwi Farhan Bangga sekaligus Excited Debut di Skuad Piala Thomas Indonesia
Alwi Farhan jadi debutan di Tim Bulu Tangkis Indonesia pada Piala Thomas 2024 (Foto: Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Alwi Farhan menjadi debutan di Tim bulu tangkis Indonesia untuk Piala Thomas 2024. Alwi pun merasa bangga sekaligus semangat bisa masuk dalam tim Piala Thomas Indonesia.

Berdasarkan skuad yang sudah diumumkan oleh BWF dan PBSI, Indonesia akan membawa 10 pemain putra untuk Piala Thomas 2024. Skuad tersebut terdiri dari empat tunggal putra dan tiga pasang ganda putra.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah masuknya nama Alwi. Berdasarkan peringkat dunia pun Alwi merupakan tunggal putra keempat Indonesia dan layak masuk dalam skuad.

Pemain asal Solo itu merasa bersyukur bisa masuk dalam skuad Piala Thomas Indonesia pada tahun ini. Ia bangga karena mendapat kepercayaan tersebut.

"Pertama-tama mengucap puji syukur alhamdulillah bisa masuk tim Thomas. Bangga sekaligus senang excited untuk Bisa bermain dan ada di tim," ucap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu 17 April 2024.

Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu menjadi pemain termuda di tim Piala Thomas 2024 Indonesia. Juara dunia junior 2023 itu akan menjadi tunggal putra keempat Indonesia di bawah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement