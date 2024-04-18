Alwi Farhan Bangga sekaligus Excited Debut di Skuad Piala Thomas Indonesia

Alwi Farhan jadi debutan di Tim Bulu Tangkis Indonesia pada Piala Thomas 2024 (Foto: Bagas Abdiel)

JAKARTA - Alwi Farhan menjadi debutan di Tim bulu tangkis Indonesia untuk Piala Thomas 2024. Alwi pun merasa bangga sekaligus semangat bisa masuk dalam tim Piala Thomas Indonesia.

Berdasarkan skuad yang sudah diumumkan oleh BWF dan PBSI, Indonesia akan membawa 10 pemain putra untuk Piala Thomas 2024. Skuad tersebut terdiri dari empat tunggal putra dan tiga pasang ganda putra.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah masuknya nama Alwi. Berdasarkan peringkat dunia pun Alwi merupakan tunggal putra keempat Indonesia dan layak masuk dalam skuad.

Pemain asal Solo itu merasa bersyukur bisa masuk dalam skuad Piala Thomas Indonesia pada tahun ini. Ia bangga karena mendapat kepercayaan tersebut.

"Pertama-tama mengucap puji syukur alhamdulillah bisa masuk tim Thomas. Bangga sekaligus senang excited untuk Bisa bermain dan ada di tim," ucap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu 17 April 2024.

Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu menjadi pemain termuda di tim Piala Thomas 2024 Indonesia. Juara dunia junior 2023 itu akan menjadi tunggal putra keempat Indonesia di bawah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.