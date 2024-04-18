Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Putri Indonesia yang Tak Masuk Skuad Piala Uber 2024, Nomor 1 Putri KW!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:31 WIB
3 Pebulu Tangkis Putri Indonesia yang Tak Masuk Skuad Piala Uber 2024, Nomor 1 Putri KW!
Putri KW termasuk pebulu tangkis putri yang tidak masuk skuad Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT tiga pebulu tangkis putri Indonesia yang tak masuk skuad Piala Uber 2024. Mereka tidak terpilih karena alasan berbeda-beda.

Seperti diketahui, PBSI secara resmi telah mengumumkan daftar atlet yang diikutsertakan dalam ajang Piala Thomas dan Uber 2024. Ini merupakan ajang penting untuk menunjukan supremasi Indonesia di kancah bulu tangkis dunia.

Piala Thomas dan Uber 2024

Di skuad Piala Thomas 2024, Indonesia tidak memiliki kejutan. Nama-nama seperti Anthony Ginting, Jonatan Christie, Fajar Alfian, dan lainnya yang merupakan unggulan Indonesia ikut serta dalam skuad. Tercatat, hanya Alwi Farhan yang akan menjadi atlet debutan.

Namun hal berbeda tampak di skuad Piala Uber 2024 Indonesia. Dalam skuad tersebut, tidak ada beberapa nama atlet yang notabene adalah unggulan. Siapa saja mereka?

3 Pebulu Tangkis Putri Indonesia yang Tak Masuk Skuad Piala Uber 2024

3. Febriana Dwipuji Kusuma

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Berikutnya, ada nama atlet ganda putri nomor dua Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ana ini juga tidak masuk skuad Uber Cup Indonesia sesuai dengan hasil penilaian dari PBSI.

2. Amalia Cahaya Pratiwi

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Sebagai pasangan dari Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi juga tidak ikut serta di Uber Cup 2024. Pebulu tangkis yang kerap disapa Tiwi ini tidak masuk ke dalam penilaian dari PBSI.

Untuk menggantikan pasangan Ana/Tiwi, PBSI menunjuk pasangan ganda putri muda Rachel Allessya Rose dan Meilysa Trias Puspitasari. Keduanya akan melapisi Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Halaman:
1 2
