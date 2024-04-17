Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ricky Subagja Ungkap Target Tim Putra dan Putri Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |20:45 WIB
Ricky Subagja Ungkap Target Tim Putra dan Putri Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Ricky Subagja. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)




JAKARTA – Tim putra dan putri bulu tangkis Indonesia dipastikan memiliki target berbeda di Piala Thomas dan Uber 2024. Menurut pemaparan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI, Ricky Subagja, untuk tim putra targetnya adalah juara, sementara tim putri harus masuk ke semifinal Piala Uber 2024.

Seperti diketahui, Piala Thomas-Uber 2024 akan berlangsung pada pekan depan. Tepatnya pada 27 April hingga 5 Mei mendatang di Chengdu, China.

Tim Putra Indonesia tergabung di grup neraka dalam pagelaran Piala Thomas 2024. Fajar Alfian dan kolega berada di Grup C bersama sang juara bertahan, India, Thailand dan Inggris.

Pada edisi terakhir yang berlangsung pada 2022 lalu, Tim Putra Indonesia kehilangan gelar juara yang mereka dapatkan pada edisi 2020 silam (dihelat pada 2021) setelah 19 tahun tak meraihnya. Mereka kalah dari India di partai final dengan skor telak 0-3.

Karena itu, Ricky kembali memasang target tinggi di Piala Thomas 2024. Dia ingin Tim Merah-Putih membawa pulang lagi trofi tersebut ke Tahan Air tahun ini.

Tim Bulu Tangkis Indonesia

“Sekalipun di grup ada India, Inggris, Thailand, saya rasa Piala Thomas itu tim event, beda dengan individual, tapi dari target pasti mau merebut kembali Piala Thomas dimana kita juara pada 2020 lalu dan runner up di 2022. Mudah mudahan 2024 kita bisa rebut kembali ke Tanah Air,” kata Ricky kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Rabu (17/4/2024).

Sementara untuk Tim Putri Indonesia, Ricky tak memasang target yang muluk-muluk. Kata dia, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, masuk ke semifinal sudah menjadi hasil apik bagi Gregoria Mariska Tunjung dan kolega.

