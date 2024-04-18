Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Rasakan Tantangan Baru sebagai Tunggal Putra Pertama Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:16 WIB
Jonatan Christie Rasakan Tantangan Baru sebagai Tunggal Putra Pertama Indonesia
Jonatan Christie merasakan tantangan baru sebagai tunggal putra pertama Indonesia (Foto: PBSI)
JAKARTA - Jonatan Christie memberikan tanggapannya setelah naik peringkat menjadi tunggal putra pertama Indonesia. Menurutnya, hal itu melahirkan tantangan sendiri agar bisa konsisten menjaga performanya di level tertinggi.

Ya, Jonatan mendapatkan kenaikan dalam peringkat dunia BWF pekan ini. Ia merangkak dua tempat ke urutan tiga dunia di bawah bintang Denmark, Viktor Axelsen, dan Shi Yu Qi dari China.

Jonatan Christie

Hasil itu didapat setelah Jojo berhasil meraih gelar juara di ajang Badminto Asia Championships (BAC) 2024 pada akhir pekan lalu. Sebab, turnamen kontinental itu memberikan poin yang setara dengan turnamen BWF World Tour level Super 1000 sehingga cukup banyak angka yang didulang.

Kondisi itu juga membuat Jonatan kini menjadi tunggal putra pertama Indonesia dengan menggulingkan takhta yang diduduki Anthony Sinisuka Ginting. Pasalnya, pemain asal Cimahi tersebut merosot empat tempat ke peringkat tujuh dunia setelah gugur di babak perempatfinal BAC 2024.

Jonatan pun sangat senang bisa mendapatkan kenaikan peringkat dunia pada pekan ini. Sebab, tujuannya tampil di BAC 2024 memang untuk mendulang poin sebanyak mungkin.

“Pastinya saya senang, happy banget (bisa naik ranking),” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Jakarta Timur, Rabu 17 April 2024.

Halaman:
1 2
