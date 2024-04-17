Tim Terbaik Indonesia Siap Berlaga pada Ajang Prestisius Thomas & Uber Cup 2024, Saksikan Aksi Lengkapnya 27 April sampai 5 Mei, Live Eksklusif di iNews

Saksikan perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 di iNews. (Foto: MNC Media)

KEJUARAAN bulutangkis bergengsi Thomas & Uber Cup 2024 kembali digelar. Ajang prestisius ini akan kembali mempertemukan 16 negara dengan tim-tim terbaik bulutangkis dari seluruh penjuru dunia.

Perhelatan akbar tersebut akan dilaksanakan di Chengdu High-tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China. Piala Thomas dan Uber 2024 merupakan edisi ketiga puluh tiga dari Piala Thomas, yang telah dihelat sejak tahun 1949, dan edisi ketiga puluh dari Piala Uber, yang telah dihelat sejak tahun 1957.

Kontingen tim Thomas Indonesia dipastikan bakal diperkuat oleh wakil andalan dari tim ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Dan pemain tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alwi Farhan.

Di laga perdana babak penyisihan Grup C Piala Thomas 2024, Anthony Ginting CS akan berhadapan dengan kontingen Inggris. Dilanjutkan melawan Thailand dan India.

India merupakan juara bertahan Thomas Cup yang mengalahkan Indonesia pada edisi 2023 lalu. Dan pada tahun ini Indonesia harus kembali berduel dengan India.