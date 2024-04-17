Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Targetkan Hasil Maksimal, Toto Wolff Tak Sabar Lihat Perkembangan Mercedes di F1 GP China 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:29 WIB
Targetkan Hasil Maksimal, Toto Wolff Tak Sabar Lihat Perkembangan Mercedes di F1 GP China 2024
Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton (Foto: Reuters)
A
A
A

SHANGHAI - Bos Mercedes AMG-Petronas, TotoWolff mengaku tak sabar menatap Formula One (F1) GP China 2024. Ia yakin Mercedes akan tampil bersaing dengan tim lain pada balapan nanti.

Mercedes bertekad untuk mendapatkan hasil lebih baik di GP China 2024. Pasalnya, George Russell dan Lewis Hamilton tak berhasil finis di posisi lima besar saat tampil di GP Jepang musim ini.

Red Bull Racing mampu mendominasi dengan Max Verstappen menjadi pemenang dan Sergio Perez podium kedua. Sementara George Russell menempati posisi ketujuh dan Lewis Hamilton finis kesembilan.

Meski George Russell dan Lewis Hamilton tak finis di posisi lima besar, tetapi Toto Wolff tetap puas. Menurutnya kedua pembalap Mercedes tersebut menunjukan hasil lebih baik.

“Secara keseluruhan, akhir pekan ini lebih baik dari yang ditunjukkan oleh hasilnya,” kata Toto Wolff dikutip dari Speedweek, Rabu (17/4/2024).

Pria asal Austria itu menilai mobil Mercedes, W-15 membuat memajuan bagus di GP Jepang 2024. Bahkan, Toto Wolff tak sabar untuk melihat perkembanga W-15 di Sirkuit Internasional Shanghai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement