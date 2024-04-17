Targetkan Hasil Maksimal, Toto Wolff Tak Sabar Lihat Perkembangan Mercedes di F1 GP China 2024

SHANGHAI - Bos Mercedes AMG-Petronas, TotoWolff mengaku tak sabar menatap Formula One (F1) GP China 2024. Ia yakin Mercedes akan tampil bersaing dengan tim lain pada balapan nanti.

Mercedes bertekad untuk mendapatkan hasil lebih baik di GP China 2024. Pasalnya, George Russell dan Lewis Hamilton tak berhasil finis di posisi lima besar saat tampil di GP Jepang musim ini.

Red Bull Racing mampu mendominasi dengan Max Verstappen menjadi pemenang dan Sergio Perez podium kedua. Sementara George Russell menempati posisi ketujuh dan Lewis Hamilton finis kesembilan.

Meski George Russell dan Lewis Hamilton tak finis di posisi lima besar, tetapi Toto Wolff tetap puas. Menurutnya kedua pembalap Mercedes tersebut menunjukan hasil lebih baik.

“Secara keseluruhan, akhir pekan ini lebih baik dari yang ditunjukkan oleh hasilnya,” kata Toto Wolff dikutip dari Speedweek, Rabu (17/4/2024).

Pria asal Austria itu menilai mobil Mercedes, W-15 membuat memajuan bagus di GP Jepang 2024. Bahkan, Toto Wolff tak sabar untuk melihat perkembanga W-15 di Sirkuit Internasional Shanghai.