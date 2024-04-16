Aya Ohori, Pebulutangkis Supercantik Jepang Pengagum Taufik Hidayat Ini Selalu Tampil Alami dan Jarang Make Up

SOSOK Aya Ohori menarik diulas. Sebab, pebulutangkis supercantik Jepang pengagum Taufik Hidayat ini selalu tampil alami dan jarang make up.

Aya Ohori jadi salah satu bidadari bulutangkis Jepang dan dunia. Pesona kecantikannya membuat sosoknya makin sempurna karena juga punya bakat gemilang dalam dunia bulutangkis.

Tak ayal, penampilan Aya Ohori selalu dinantikan para pencinta bulutangkis dunia. Pesona kecantikan tunggal putri Jepang ini sendiri terlihat natural.

Sebab, Aya Ohori diketahui selalu tampil alami dan jarang make up. Kala bertanding, dia tampil natural dengan pakaiannya yang kerap mengenakan rok. Tatanan rambutnya pun selalu dikuncir menjadi satu ke belakang. Dia tak lupa menjepit poninya agar tak menghalangi gerakannya saat mengejar shuttlecock.

Aya Ohori pun mengaku bahwa dirinya ternyata tidak terlalu memikirkan soal perawatan kulit. Bahkan, kala musim panas datang, dirinya juga tak memakai sunblock.

"Justru saya paling tidak peduli soal perawatan kulit. Kadang saya diingatkan teman-teman saya karena saya tidak suka merawat kulit saya. Di musim panas seperti ini kulit saya menghitam, teman-teman saya sering menyuruh saya memakai sunblock," ujar Aya Ohori, dikutip dari laman resmi PBSI, Selasa (16/4/2024).