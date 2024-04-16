Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Tahu Penyebab Marc Marquez Terjatuh di MotoGP Amerika Serikat 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:12 WIB
Pedro Acosta Tahu Penyebab Marc Marquez Terjatuh di MotoGP Amerika Serikat 2024
Marc Marquez (Gresini Racing) gagal finis di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)
A
A
A

AUSTIN – Pedro Acosta tahu penyebab Marc Marquez terjatuh pada balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu sudah melihat tanda-tandanya sejak sesi latihan.

Seri ketiga MotoGP 2024 itu berlangsung di Sirkuit CoTA, Austin, Texas, Senin 15 April 2024 dini hari WIB. Marquez yang memulai lomba dari posisi tiga, sempat memimpin jalannya lomba.

Marc Marquez terjatuh di MotoGP Amerika Serikat 2024

Pembalap tim Gresini Racing itu sukses menyalip Acosta yang tampil gemilang sepanjang 10 lap dari total 20 putaran. Manuver brilian Marquez memasuki lap 11 di tikungan pertama sungguh apik.

Akan tetapi, pemenang tujuh kali balapan di CoTA itu harus tersungkur pada tikungan ke-12. Niat Marquez untuk mengerem terlambat di ujung trek lurus malah berakibat fatal hingga gagal finis.

Acosta yang berada tepat di belakang Marquez tahu betul penyebab sang senior terjatuh. Menurutnya, hal itu diakibatkan ban motor Ducati Desmosedici GP23 bernomor 93 tersebut melindas area yang sedikit berair.

El Tiburon de Mazarron mengakui aksi Marquez menyalipnya di tikungan satu sungguh bagus. Acosta begitu menikmati duel-duelnya sejauh ini dengan juara dunia enam kali tersebut.

Halaman:
1 2
