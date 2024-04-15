Advertisement
MOTOGP

Ambisi Marc Marquez Sempurnakan Motor Ducati di MotoGP Spanyol 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |12:51 WIB
Ambisi Marc Marquez Sempurnakan Motor Ducati di MotoGP Spanyol 2024
Marc Marquez siap bangkit di MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Ducati)
A
A
A

AUSTIN - Marc Marquez mengklaim dirinya siap membuat motor Ducati tunggangannya lebih maksimal di MotoGP Spanyol 2024. Hal tersebut berkaca pada hasil kurang memuaskan yang ia dapatkan di seri MotoGP Amerika Serikat 2024 kemarin.

Marc Marquez mengincar kemenangan di Circuit of the Americas (COTA) setelah mendapatkan runner-up di sprint race. Sempat memimpin balapan, tetapi The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal mendapatkan kemenangan usai terjatuh di tikungan 11.

Maverick Vinales (Aprilia Racing) pun sukses mengambil alih posisi Marc Marquez untuk mendapatkan kemenangan. Sedangkan Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) ditempat kedua dan Enea Bastianini podium ketiga (Ducati Lenovo).

Meski gagal mendapatkan hasil bagus, tetapi Marc Marquez ingin menjaga momentum dan bertekad untuk bangkit di MotoGP Spanyol 2024. Ia mengaku akan bekerja sama dengan teknisi Gresini untuk menyempurnakan Desmosedici GP23 dengan gaya mengemudinya.

"Kami harus menjaga momentum. Akhir pekan ini sedikit lebih rumit, tetapi kami sudah bersiap untuk Jerez, sirkuit yang lebih cocok untuk kami. Kami akan menyempurnakan beberapa detail teknis dengan para teknisi, untuk menyempurnakan GP23 dengan gaya saya," kata Marc Marquez dikutip dari Paddock GP, Senin (15/4/2024).

Pembalap asal Spanyol itu menyadari seberapa jauh bisa berkembang dan mengetahui penyebab terjadinya masalah di COTA. Marc Marquez pun mengatakan bersama Gresini Racing memiliki tujuan untuk menunjukkan performa apik.

