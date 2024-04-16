Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Menang di MotoGP Amerika Serikat 2024, Maverick Vinales: Saya Harus Berjuang di Setiap Balapan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |01:05 WIB
Menang di MotoGP Amerika Serikat 2024, Maverick Vinales: Saya Harus Berjuang di Setiap Balapan!
Maverick Vinales pakai kostum Batman usai menang di MotoGP Amerika Serikat 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Aprilia Racing, Maverick Vinales, lebih optimis dan percaya diri usai menang di MotoGP Amerika Serikat 2024. Dia memastikan siap berjuang menang di setiap balapan ke depannya pada musim ini.

Ya, Vinales sukses besar dalam balapan seri ketiga musim ini yang bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2024. Dia keluar sebagai pemenang dalam balapan utama yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Senin 15 April 2024 dini hari WIB.

Maverick Vinales

Selain menang di balapan utama, Vinales juga sukses naik podium pertama di sesi sprint race. Pembalap berjuluk Top Gun itu juga bahkan sukses keluar sebagai tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2024.

Selain mendapat kemenangan perdana bersama Aprilia Racing, Maverick Vinales juga mencetak rekor di MotoGP. Pasalnya, ia menjadi pembalap pertama yang mampu meraih kemenangan bersama tiga pabrikan berbeda, yakni Suzuki, Yamaha, dan Aprilia.

