Kisah Jorge Lorenzo Pernah Banting Motor Desmosedici GP17 di MotoGP Argentina

KISAH Jorge Lorenzo pernah banting motor Desmosedici GP17 di MotoGP Argentina menarik diulas. Aksi yang dilakukannya pada 2017 ini mencuri perhatian besar.

Jorge Lorenzo diketahui telah memutuskan pensiun dari MotoGP. Keputusan itu diambil usai dirinya menjalani musim buruk bersama Repsol Honda hingga cedera parah di tulang belakang pada 2019.

Sebelum pensiun, Jorge Lorenzo sukses mengukir karier ciamik di MotoGP. Utamanya, masa-masa emasnya di MotoGP terjadi saat dirinya membela Yamaha.

Bersama tim pabrikan Yamaha, X-Fuera -julukan Jorge Lorenzo- sukses merebut 3 gelar juara di pentas MotoGP. Dia mulai terpuruk saat memutuskan meninggalkan Yamaha.

Sebelum hijrah ke Honda, Jorge Lorenzo diketahui memutuskan gabung Ducati lebih dahulu. Di sana, dia hanya bisa menempati posisi ketujuh dan kesembilan di klasemen akhir pembalap pada 2017 dan 2018. Kemudian, pada 2019, dia barulah debut bersama Honda.

Dalam kariernya di MotoGP, Jorge Lorenzo pernah jadi sorotan besar karena aksinya banting motor Desmosedici GP 17 di MotoGP Argentina 2017. Kala itu, Lorenzo tengah menjalani musim debutnya bersama Ducati.