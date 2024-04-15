Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Jorge Lorenzo Pernah Banting Motor Desmosedici GP17 di MotoGP Argentina

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |15:59 WIB
Kisah Jorge Lorenzo Pernah Banting Motor Desmosedici GP17 di MotoGP Argentina
Jorge Lorenzo kala masih balapan di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

KISAH Jorge Lorenzo pernah banting motor Desmosedici GP17 di MotoGP Argentina menarik diulas. Aksi yang dilakukannya pada 2017 ini mencuri perhatian besar.

Jorge Lorenzo diketahui telah memutuskan pensiun dari MotoGP. Keputusan itu diambil usai dirinya menjalani musim buruk bersama Repsol Honda hingga cedera parah di tulang belakang pada 2019.

Jorge Lorenzo

Sebelum pensiun, Jorge Lorenzo sukses mengukir karier ciamik di MotoGP. Utamanya, masa-masa emasnya di MotoGP terjadi saat dirinya membela Yamaha.

Bersama tim pabrikan Yamaha, X-Fuera -julukan Jorge Lorenzo- sukses merebut 3 gelar juara di pentas MotoGP. Dia mulai terpuruk saat memutuskan meninggalkan Yamaha.

Sebelum hijrah ke Honda, Jorge Lorenzo diketahui memutuskan gabung Ducati lebih dahulu. Di sana, dia hanya bisa menempati posisi ketujuh dan kesembilan di klasemen akhir pembalap pada 2017 dan 2018. Kemudian, pada 2019, dia barulah debut bersama Honda.

Dalam kariernya di MotoGP, Jorge Lorenzo pernah jadi sorotan besar karena aksinya banting motor Desmosedici GP 17 di MotoGP Argentina 2017. Kala itu, Lorenzo tengah menjalani musim debutnya bersama Ducati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement