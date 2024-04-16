Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Unik Maverick Vinales Gunakan Kostum Batman untuk Rayakan Kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |00:04 WIB
Alasan Unik Maverick Vinales Gunakan Kostum Batman untuk Rayakan Kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2024
Maverick Vinales pakai kostum Batman usai menang di MotoGP Amerika Serikat 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ALASAN unik Maverick Vinales gunakan kostum Batman untuk rayakan kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2024 terungkap. Dia mengaku merasa berada di Gotham City.

Maverick Vinales berhasil mengakhiri penantiannya untuk mendapat kemenangan bersama Aprilia Racing. Ia sukses keluar sebagai pemenangan saat tampil di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, pada Senin 15 April 2024 dini hari WIB.

Maverick Vinales kostum Batman

Di MotoGP Amerika Serikat 2024, Vinales benar-benar mengukir catatan fantastis. Sebelum tampil di balapan utama, Maverick Vinales keluar sebagai pemenang di sprint race. Dengan begitu, dia selalu jadi yang tercepat di sesi kualifikasi, sprint race, hingga kualifikasi.

Maverick Vinales pun melakukan selebrasi kemenangan dengan menggunakan topeng dan jubah Batman. Selain itu, terlihat di bagian depan helmnya terdapat logo Batman.

1 2
