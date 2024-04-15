Advertisement
SPORTS NETTING

Jadwal Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024: Tim Putra Hadapi Inggris di Laga Perdana, Tim Putri Tantang Hong Kong

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |20:22 WIB
Jadwal Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024: Tim Putra Hadapi Inggris di Laga Perdana, Tim Putri Tantang Hong Kong
Para pebulu tangkis Indonesia kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JADWAL tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 sudah dirilis. Tim bulu tangkis putra Indonesia akan hadapi Inggris di laga perdana, sementara tim putri akan menantang Hong Kong.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis jadwal pertandingan Piala Thomas dan Uber 2024. Ajang itu akan berlangsung di Hi-Tech Zone Chengdu, Chengdu, China, pada 27 April hingga 5 Mei 2024.

Para pebulu tangkis Indonesia

Tim Indonesia memulai perjalanan di turnamen bulu tangkis beregu paling bergengsi di dunia itu dengan bersua Ingggris dan Hong Kong. Sebagai pengingat, tim putra Indonesia tergabung di grup neraka, yakni Grup C Piala Thomas 2024. Mereka akan bersaing dengan lawan-lawan tangguh, yaitu India, Inggris, dan Thailand.

Pada laga pertama yang berlangsung pada Sabtu 27 April 2024 pukul 17.00 WIB, Jonatan Christie dan kolega akan ditantang oleh Inggris lebih dulu. Setelah itu, mereka bersua dengan Thailand pada Senin 29 April 2024 pukul 08.30 WIB.

Kemudian, tim putra Indonesia bentrok dengan India dalam laga terakhir fase grup pada Rabu 1 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. India diprediksi bakal menjadi lawan terberat mereka karena berstatus sebagai juara bertahan dan punya komposisi pemain yang merata.

Sementara itu, tim putri Indonesia tergabung di Grup C Piala Uber 2024. Mereka akan berhadapan dengan Jepang, Hong Kong, dan Uganda.

Gregoria Mariska Tunjung dkk akan lebih dulu bersua dengan Hong Kong pada laga pertama Grup C pada Sabtu 27 April 2024 pukul 12.00 WIB. Kemudian, mereka berjumpa dengan Uganda dua hari setelahnya pada pukul 16.00 WIB.

