HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2024: Ada 16 Wakil, Termasuk Jonatan Christie dan Anthony Ginting!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:41 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2024: Ada 16 Wakil, Termasuk Jonatan Christie dan Anthony Ginting!
Berikut daftar wakil Indonesia di Malaysia Masters 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

DAFTAR wakil Indonesia di Malaysia Masters 2024 sudah dirilis. Sejumlah pebulu tangkis terbaik Indonesia siap tempur, di antaranya ada Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar nama pemain yang akan tampil di ajang Malaysia Masters 2024. Ajang itu akan digelar pada 21-26 Mei 2024 di Kuala Lumpur.

Anthony Sinisuka Ginting

Indonesia sendiri mengutus 16 wakilnya. Tetapi, para pemain dari ganda putra Pelatnas PBSI dipastikan takkan ambil bagian.

Dari daftar tersebut, tak ditemukan satu pun pasangan ganda putra Pelatnas PBSI yang akan tampil di Malaysia Masters 2024. Hanya terdapat duet PB Djarum, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Sementara itu, di sektor tunggal putra, Indonesia mengirimkan kekuatan penuh. Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo bakal mentas di turnamen Super 500 itu.

Kemudian, ada pula Alwi Farhan yang turun dari babak kualifikasi. Selain itu, ada nama Shesar Hiren Rhustavito di dalam daftar cadangan.

Beralih ke tunggal putri, Indonesia juga mengirim para pemain terbaiknya ke Malaysia Masters 2024. Ada Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi yang siap tempur.

Lalu, di sektor ganda putri, tim Merah-Putih memiliki tiga wakil yang akan tampil di Negeri Jiran. Duet Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari, dan Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari.

Sedang Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, mereka dipastikan absen di Malaysia Masters 2024. Kemungkinan besar, mereka memutuskan tak tampil agar Apriyani bisa beristirahat untuk memulihkan cederanya sebelum tampil di Olimpiade Paris 2024 pada Juli.

