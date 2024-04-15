Advertisement
MOTOGP

Penyebab Francesco Bagnaia Tak Mampu Naik Podium di MotoGP Amerika Serikat 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |21:50 WIB
Penyebab Francesco Bagnaia Tak Mampu Naik Podium di MotoGP Amerika Serikat 2024
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

PENYEBAB Francesco Bagnaia tak mampu naik podium di MotoGP Amerika Serikat 2024 terungkap. Bintang Ducati Lenovo itu mengungkapkan bahwa motornya mengalami masalah getaran serta ban belakangnya juga rusak sehingga hanya mampu bertahan selama lebih dari setengah balapan berjalan.

Ya, Pecco -sapaan Bagnaia- melakukan start yang buruk dalam sprint MotoGP Amerika Serikat 2024. Dia hanya bisa finis di posisi delapan.

Francesco Bagnaia

Namun, dalam balapan utama di Circuit of The Americas (COTA) yang berlangsung pada Senin (15/4/2024) dini hari WIB, Bagnaia tak bisa naik podium. Dia hanya mampu menjaga tempatnya di urutan lima besar begitu balapan dimulai.

Juara MotoGP 2022 dan 2023 itu pun bersaing sengit dengan Pedro Acosta, Jorge Martin, Marc Marquez, Jack Miller, dan Enea Bastianini. Selama lima lap awal dari 20 lap yang ada, mereka silih berganti menyalip satu sama lain untuk memperebutkan posisi terdepan.

Akan tetapi, setelah memasuki lap ketujuh, Pecco mulai kehilangan kecepatannya dan perlahan-lahan merosot. Dia pun kembali ke posisi kelima di mana sebelumnya dia sempat menduduki tempat kedua.

Pada akhirnya, Bagnaia tak bisa mengejar para pembalap yang ada di depannya lagi. Dia pun harus puas finis di urutan kelima.

1 2
1 2
