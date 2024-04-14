Marc Marquez dan Pedro Acosta Kembali Duel Sengit di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024, Maverick Vinales: Sangat Menarik!

EKS rekan setim Marc Marquez, Maverick Vinales, mengomentari persaingan sengit antara Marc Marquez (Gresini Ducati) dengan Pedro Acosta (GASGAS KTM Tech3) yang kembali tersaji di sesi sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Dia menyebut persaingan itu membuat balapan berjalan sangat menarik.

Ya, sesi sprint race yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Minggu (14/4/2024) dini hari WIB berlajan seru. Sesi ini dimulai dengan Maverick Vinales (Aprilia Racing) memimpin balapan sejak karena memulai balapan dari pole position.

Kemudian, tepat di belakang Vinales, ada Marc Marquez dan disusul Pedro Acosta. Kedua pembalap itu pun terlibat persaingan sengit karena terus kejar-kejaran.

Tetapi, Marquez akhirnya berhasil mempertahankan posisinya. Dia finis di urutan kedua dalam sesi sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Sementara Acosta, dia harus gigit jari karena gagal naik podium.

Acosta harus puas hanya finis di urutan keempat dalam sesi itu. Podium ketiga di sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024 sendiri diisi oleh Jorge Martin (Pramac Ducati).