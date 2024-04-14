Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dan Pedro Acosta Kembali Duel Sengit di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024, Maverick Vinales: Sangat Menarik!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:02 WIB
Marc Marquez dan Pedro Acosta Kembali Duel Sengit di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024, Maverick Vinales: Sangat Menarik!
Marc Marquez dan Pedro Acosta duel sengit di MotoGP Amerika Serikat 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

EKS rekan setim Marc Marquez, Maverick Vinales, mengomentari persaingan sengit antara Marc Marquez (Gresini Ducati) dengan Pedro Acosta (GASGAS KTM Tech3) yang kembali tersaji di sesi sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Dia menyebut persaingan itu membuat balapan berjalan sangat menarik.

Ya, sesi sprint race yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Minggu (14/4/2024) dini hari WIB berlajan seru. Sesi ini dimulai dengan Maverick Vinales (Aprilia Racing) memimpin balapan sejak karena memulai balapan dari pole position.

Marc Marquez

Kemudian, tepat di belakang Vinales, ada Marc Marquez dan disusul Pedro Acosta. Kedua pembalap itu pun terlibat persaingan sengit karena terus kejar-kejaran.

Tetapi, Marquez akhirnya berhasil mempertahankan posisinya. Dia finis di urutan kedua dalam sesi sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Sementara Acosta, dia harus gigit jari karena gagal naik podium.

Acosta harus puas hanya finis di urutan keempat dalam sesi itu. Podium ketiga di sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024 sendiri diisi oleh Jorge Martin (Pramac Ducati).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement