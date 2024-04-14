Francesco Bagnaia Ungkap Penyebab Tampil Buruk di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024

AUSTIN - Francesco Bagnaia mengungkapkan penyebab tampil buruk di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2024. Ia mengaku mengalami masalah saat start dan juga cengkraman ban belakangnya kurang sehingga harus puas finis ke delapan di Sirkuit CoTA, Austin.

Pecco mengawali hari kedua di COTA dengan setelah menempati posisi kedua dalam sesi latihan kedua. Ia sukses meraih posisi start keempat dalam kualifikasi.

Namun, sebelum Sprint Race dimulai, Bagnaia mengalami sedikit drama. Kepala kru-nya, Cristian Gabarrini, berlari ke grid dengan spatbor depan baru, yang kemudian dipasang dan tak menjadi masalah baginya.

Namun, ketika sprint dimulai, Pecco mengalami masalah di garis start. Roda depannya terangkat dan ban belakangnya berputar di tempat sehingga turun ke posisi 10 begitu melewati tikungan pertama.

Juara MotoGP dua kali tersebut benar-benar kesulitan setelah itu. Ia hanya mampu menyalip Franco Morbidelli pada lap ketujuh dan kemudian Raul Fernandez pada lap terakhir, yang membuatnya finis di tempat ke delapan.

Bagnaia menjelaskan mengapa tak mampu bersaing dalam Sprint Race di CoTA. Salah satu menjadi penyebabnya adalah cengkraman ban belakang yang kurang menggigit meski menggunakan kompon medium depan dan belakang soft seperti para pesaing.

“Awalnya belakang mulai berputar, lalu saya wheelie, jadi saya harus ambil kembali kopling dan berada di posisi ketujuh. Lalu di tikungan 2 saya harus banyak mengerem karena Jack (Miller) ada beberapa pergerakan, sehingga ada tiga pembalap lagi yang menyalip saya,” kata Bagnaia dilansir dari Crash, Minggu (14/4/2024).