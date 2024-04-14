Maverick Vinales Gacor, Marc Marquez Bakal Cari Cara Kalahkan Top Gun di MotoGP Amerika Serikat 2024

AUSTIN – Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales tampil gacor di sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Melihat kondisi itu, Marc Marquez pun akan mencari cara untuk mengalahkan Vinales agar bisa mengalahkannya dan memenangkan balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024.

Vinales memang tampil luar biasa di sepanjang akhir pekan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat. Rider berjuluk Top Gun itu tak hanya menjadi yang tercepat di kualifikasi dan sprint race saja, namun di sesi latihan bebas pun Vinales begitu kencang.

Tentunya hal itu menjadi kabar buruk untuk para pesaing Vinales, termasuk Marquez. The Baby Alien –julukan Marquez– sempat ingin mencoba berduel dengan Vinales di sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024, pada Minggu (14/4/2024) dini hari WIB.

Hanya saja, Vinales melaju begitu kencang dan Marquez tak mampu untuk mengejar. Melihat situasi itu, Marquez pun meminta kepada timnya untuk segera mencari tahu apa hal yang membuat dirinya bisa kalah cepat dengan Vinales.

Sebab jika ingin memenangkan MotoGP Amerika Serikat 2024, menurut Marquez mereka harus bisa menyamai kecepatan Vinales.

“Itu sedikit lebih sulit dari yang saya perkirakan. Lap pertama saya cukup kuat dan lap kedua, tapi kemudian saya mulai merasa tidak enak,” ujar Marquez mengenai perasaannya di awal sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024, dikutip dari Crash, Minggu (14/4/2024).