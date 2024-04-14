Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Maverick Vinales Gacor, Marc Marquez Bakal Cari Cara Kalahkan Top Gun di MotoGP Amerika Serikat 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |06:16 WIB
Maverick Vinales Gacor, Marc Marquez Bakal Cari Cara Kalahkan <i>Top Gun</i> di MotoGP Amerika Serikat 2024
Marc Marquez kedua di belakang Maverick Vinales dalam sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

AUSTIN – Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales tampil gacor di sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Melihat kondisi itu, Marc Marquez pun akan mencari cara untuk mengalahkan Vinales agar bisa mengalahkannya dan memenangkan balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024.

Vinales memang tampil luar biasa di sepanjang akhir pekan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat. Rider berjuluk Top Gun itu tak hanya menjadi yang tercepat di kualifikasi dan sprint race saja, namun di sesi latihan bebas pun Vinales begitu kencang.

Tentunya hal itu menjadi kabar buruk untuk para pesaing Vinales, termasuk Marquez. The Baby Alien –julukan Marquez– sempat ingin mencoba berduel dengan Vinales di sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024, pada Minggu (14/4/2024) dini hari WIB.

Hanya saja, Vinales melaju begitu kencang dan Marquez tak mampu untuk mengejar. Melihat situasi itu, Marquez pun meminta kepada timnya untuk segera mencari tahu apa hal yang membuat dirinya bisa kalah cepat dengan Vinales.

Marc Marquez

Sebab jika ingin memenangkan MotoGP Amerika Serikat 2024, menurut Marquez mereka harus bisa menyamai kecepatan Vinales.

“Itu sedikit lebih sulit dari yang saya perkirakan. Lap pertama saya cukup kuat dan lap kedua, tapi kemudian saya mulai merasa tidak enak,” ujar Marquez mengenai perasaannya di awal sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024, dikutip dari Crash, Minggu (14/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement