Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2024: Marc Marquez Amankan Posisi 3, Maverick Vinales Rebut Pole Position

AUSTIN – Hasil kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2024 telah diketahui, di mana pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales meraih pole position usai menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi tersebut, Sabtu (13/4/2024) malam WIB. Digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Vinales menjadi yang tercepat dengan membukukan waktu 2 menit 0,864 detik.

Sementara itu, posisi kedua dikuasai Pedro Acosta (GasGas Tech3) dan ketiga ada Marc Marquez (Gresini Ducati). Lalu Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di posisi keempat dan Jorge Martin (Pramac Ducati) harus puas menguasai peringkat enam.

Jalannya Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap memulai sesi kualifikasi pertama (Q1) yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA). Rider Trackhouse Aprilia, Miguel Oliveira memulainya dengan baik.

Oliveira sukses mencatat waktu tercepat dengan 2 menit 1,844 detik. Rider asal Portugal itu dibuntuti oleh Alex Marquez, Alex Rins, dan Jack Miller. Persaingan pun semakin ketat karena masing-masing pembalap berusaha mencetak waktu tercepat untuk bisa melaju ke kualifikasi kedua (Q2).

Jack Miller secara mengejutkan berhasil mematahkan waktu tercepat Oliveira. Tandem dari Brad Binder itu mematok waktu tercepat dengan catatan 2 menit 1,541 detik. Memasuki sesi akhir Q1, Fabio Quartararo harus mengalami nasib sial karena jatuh.

Sementara pada akhirnya, Miller dan Alex Marquez berhasil finis dua teratas di Q1. Hasil ini sekaligus membuat mereka melaju ke sesi Q2 untuk bersaing memperebutkan pole position dengan 12 pemabalap lainnya.

Pada sesi Q2 dimulai, Jorge Martin memulainya dengan baik. Namun sayang, dia harus terjatuh di tikungan 11 kendati masih bisa melanjutkan balapan. Sementata Maverick Vinales sukses memimpin denagn mematok waktu tercepatnya yakni 2 menit 1,243 detik.