Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Amerika Serikat 2024: Marc Marquez Tembus 3 Besar, Pedro Acosta Tercepat!

AUSTIN – Hasil latihan bebas 3 MotoGP Amerika Serikat 2024 telah diketahui, di mana pembalap GasGas Tech3, Pedro Acosta kelaur menjadi yang tercepat. Rider debutan itu mampu menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu 2 menit 2,243 detik.

Begitu sesi latihan bebas kedua (FP 2) dimulai, para rider dari masing-masing tim langsung memasuki Circuit of The Americas (COTA) untuk mencetak waktu tercepatnya. Sesi kali ini berjalan lancar karena para pembalap didukung dengan kondisi cuaca yang cerah.

Rider Gresini Ducati, Marc Marquez memulai sesi dengan sangat baik. Rider berjuluk The Baby Alien itu mampu mematok waktu tercepatnya 2 menit 2,809 detik. Dia dibuntuti oleh Raul Fernandez, Maverick Vinales, Jack Miller, dan Francesco Bagnaia.

Tak lama setelah itu, catatan waktu Marquez berhasil dipatahkan oleh Vinales. Pembalap berjuluk Top Gun itu mematok waktu tercepat dengan catatan 2 menit 2,556 detik dengan dibuntuti Jorge Martin, Marquez, Marco Bezzecchi, dan Bagnaia.

Persaingan pun semakin sengit setelah itu. Para rider dari masing-masing tim mencoba untuk melewati catatan waktu yang dimiliki Vinales. Sementara di sisi lain, Fabio Quartararo masih belum bisa mencatatkan waktu terbaiknya.

Memasuki tujuh menit akhir, Vinales masih memimpin jalannya sesi latihan bebas 2. Alex Marquez sempat merangsek ke posisi dua dengan menggeser Martin yang turun ke posisi tiga.