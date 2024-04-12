Hadapi Chen Yu Fei di Perempatfinal BAC 2024, Gregoria Mariska: Saya Harap Bisa Tampil Lebih Baik

GREGORIA Mariska Tunjung akan menghadapi Chen Yu Fei di perempat final Badminton Asia Championships atau Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024. Gregoria berharap dirinya bisa tampil lebih baik di pertandingan nanti.

Gregoria yakin pertandingan melawan Chen Yu Fei akan menyulitkan. Terlebih, sang lawan akan tampil di depan publiknya sendiri kali ini.

"Besok (hari ini) harus bertemu Chen Yu Fei," ujar Gregoria dilansir dari laman PBSI, Jumat (12/4/2024).

"Dia (Chen Yu Fei) tentu memiliki motivasi tersendiri karena main di depan publiknya," ujar Gregoria lagi.

"Saya hanya mau mencoba untuk bermain lebih baik dibanding hari ini (kemarin)," ujarnya lagi.