Hasil BAC 2024: Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Kompak Tembus 16 Besar

NINGBO - Dua wakil Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Mereka adalah tunggal putra, Jonatan Christie dan tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung.

Berlangsung di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (10/4/2023) sore WIB, Jonatan dan Gregoria sukses menumbangkan lawan-lawannya. Sayangnya hal itu tidak diikuti rekan Gregoria yakni Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Jonatan berhasil melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Filipina, Jewel Angelo Albo. Tanpa kesulitan berarti, Jonatan menang mudah dengan skor 21-12 dan 21-12.

Juara All England 2024 itu sukses mengikuti jejak rekannya Anthony Sinisuka Ginting yang sudah lolos ke babak 16 besar. Sebelumnya Ginting berhasil mengalahkan Srikanth Kidambi asal India, 21-14 dan 21-13.

Sementara Gregoria melangkah ke babak kedua usai mengandaskan perlawanan wakil Jepang, Natsuki Nidaira. Ia menang dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 21-14.