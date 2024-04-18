Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi

MOMEN power smash Jonatan Christie sukses permalukan pebulutangkis China, Li Shifeng menarik untuk diulas. Pasalnya, hal ini sampai membuat pelatih China sangat emosi di pinggir lapangan.

Seperti diketahui, tunggal putra kebanggaan Indonesia, Jonatan Christie alias Jojo sukses menunjukkan performa luar biasa di awal tahun 2024. Sempat mengalami pasang surut performa di 2023, nyatanya Jojo berhasil kembali ke performa terbaiknya.

Terbukti, tunggal putra berusia 26 tahun tersebut sukses menggondol dua gelar prestisius dalam kurun waktu satu bulan. Gelar tersebut tidak lain adalah All England 2024 dan Badminton Asia Championship 2024.

Salah satu kunci keberhasilan Jonatan Christie dalam meraih dua gelar tersebut adalah gaya bermainnya yang senang melakukan serangan balik. Selain itu, power smash yang tak terbendung juga menjadi senjata andalannya yang lain.

Contohnya adalah saat Jojo berhadapan dengan tunggal putra China, Li Shifeng di partai final Badminton Asia Championship 2024 lalu. Pasca interval game kedua, Jojo yang sedang unggul bermain dengan begitu lepas.

Peraih medali emas Asian Games 2018 itu pun melepaskan sebuah power smash super keras ke sisi kiri Li Shifeng. Sayangnya, smash tersebut berhasil dikembalikan oleh tunggal putra China berusia 24 tahun tersebut.

Meski begitu, serangan Jojo tidak berhenti sampai disitu. Pengembalian Li Shifeng kembali disambar oleh Jojo dengan sebuah power smash yang kali ini mengarah ke sisi kanan. Hasilnya, wakil China tersebut tidak dapat berkutik untuk mengembalikan shuttlecock.