Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!

UPDATE ranking BWF usai Badminton Asia Championships 2024 sudah dirilis. Jonatan Christie yang sukses merebut gelar juara pun sukses melesat jauh di ranking BWF hingga kini jadi tunggal putra nomor 1 Indonesia.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis perbaruan ranking dunia pekan ini pada Selasa (16/4/2024) setelah para pemain melakoni turnamen kontinental di benua mereka masing-masing pada akhir pekan lalu. Salah satu yang patut disorot adalah menanjaknya peringkat tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie.

Jonatan berhasil menjadi juara di ajang Badminton Asia Championships (BAC) alias Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024. Hasil itu didapat setelah dia berhasil mengalahkan Li Shi Feng di partai final dengan skor 21-15 dan 21-16.

Berkat gelar tersebut, Jojo -sapaan Jonatan- pun naik dua tempat ke peringkat tiga dunia dengan raihan 87.754 poin. Alhasil, pemain berusia 26 tahun itu kini menjadi tunggal putra nomor satu Indonesia.

Jonatan menggeser Anthony Sinisuka Ginting sebagai tunggal putra nomor satu Tanah Air. Sebab, Ginting merosot empat tempat ke peringkat tujuh dunia dengan raihan 79.701 poin usai tersingkir di babak perempatfinal BAC 2024 setelah dikalahkan Li Shi Feng dengan skor 9-21 dan 10-21.

Sedangkan Chico Aura Dwi Wardoyo, dia tak mengalami perubahan ranking pada pekan ini. Pemain kelahiran Jayapura itu bertahan di urutan 29 dunia dengan 44.629 poin.

Beralih ke sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung turun satu peringkat pekan ini ke urutan sembilan dunia dengan koleksi 72.271 poin. Dia menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang ada di peringkat 32 besar sektor ini.

Putri Kusuma Wardani (Putri KW) naik satu tempat ke urutan 34 dengan 38.990 poin. Kemudian, Ester Nurumi Tri Wardoyo turun satu tangga ke urutan 38 dengan 37.572 poin.