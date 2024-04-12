Enea Bastianini Waspadai Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2024

ENEA Bastianini sadar betul Marc Marquez bakal jadi ancaman di MotoGP Amerika Serikat 2024. Namun, pembalap Ducati Lenovo itu juga punya kenangan manis di Sirkuit CoTA, Austin, Texas.

Seri ketiga MotoGP 2024 akan berlangsung pada 13-15 April. Para pembalap kini sudah berada di Negeri Paman Sam dan terus bersiap untuk mengikuti balapan.

Bastianini yakin Marquez akan mempersulitnya dalam mendapatkan kemenangan di COTA. Sebab, The Baby Alien sangat cepat di lintasan yang memiliki panjang 3.792 km serta telah meraih tujuh kemenangan di sana sehingga akan menjadi pesaing yang tangguh.

"Saya tahu kami akan mendapat masalah dengan Marc Marquez karena dia sangat cepat di trek ini. Marc pasti akan menjadi pesaing yang tangguh, tanpa melupakan yang lain," kata Bastianini dikutip dari Paddock GP, Jumat (12/4/2024).

Pria asal Italia itu mengaku memulai MotoGP 2024 dengan baik setelah berhasil meraih podium kedua di Portugal. Bastianini yakin dengan kemampuan Ducati untuk membuatnya bisa kembali menjadi yang terdepan.

"Kami memulai tahun ini dengan baik. Kami yakin dengan kemampuan kami untuk maju," jelas Bastianini.