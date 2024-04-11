5 Pembalap MotoGP dengan Bayaran Paling Fantastis di Musim 2024, Nomor 1 Marc Marquez

Marc Marquez merupakan pembalap MotoGP dengan bayaran paling fantastis di musim 2024 (Foto: Twitter/@marcmarquez93)

BERIKUT lima pembalap MotoGP dengan bayaran paling fantastis di musim 2024. Tiga dari lima rider tersebut berstatus sebagai juara dunia.

Gaji atau bayaran pembalap memang tidak pernah diungkap secara ofisial. Namun, sejumlah media, seperti Motociclismo, hanya merilis perkiraan besaran gaji per tahun dari para pembalap.

Lalu, siapa saja lima pembalap dengan gaji fantastis di MotoGP 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap MotoGP dengan Bayaran Paling Fantastis di Musim 2024

5. Johann Zarco





Pembalap berpaspor Prancis ini mendapat bayaran 4 juta dolar AS (setara Rp64 miliar) per tahun. Besaran gaji itu didapat dari Pramac Ducati pada 2023.

Angka untuk MotoGP 2024 belum diketahui karena sejumlah pembalap termasuk Zarco berpindah tim. Ia kini membela LCR Honda yang bisa jadi nilainya lebih kecil.

4. Maverick Vinales

Pembalap asal Spanyol ini disebut mendapat bayaran 4 juta dolar AS (setara Rp64 miliar) per tahun dari Aprilia Racing. Vinales memang merupakan salah satu pembalap bergaji tinggi di MotoGP.

Kontrak sang pembalap bersama Aprilia akan habis pada penghujung MotoGP 2024. Jika diperpanjang, Vinales tentu menginginkan kenaikan gaji.