HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco Yakin Marc Marquez Ingin Lewati Statistik Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |01:22 WIB
Johann Zarco Yakin Marc Marquez Ingin Lewati Statistik Valentino Rossi
Marc Marquez disebut berambisi melewati statistik Valentino Rossi (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JOHANN Zarco yakin Marc Marquez ingin mengalahkan statistik Valentino Rossi di MotoGP. The Baby Alien disebutnya sudah memikirkan soal titel juara dunia MotoGP 2024!

Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati Desmosedici GP pada 2024. Ia mengaku ingin kembali merasakan tampil kompetitif.

Marc Marquez

Di sisi lain, Zarco justru memilih menyeberang dari Pramac Ducati ke LCR Honda. Ia meninggalkan tim tersebut setelah kontraknya tidak diperpanjang pada akhir musim MotoGP 2023.

Kendati Gresini hanya bermodal motor Ducati Desmosedici GP23, Zarco yakin Marquez sudah membidik titel juara dunia. Sebab, pria asal Spanyol itu ingin melewati statistik Rossi!

“Saya yakin Marc cukup tenang untuk memenangkan balapan di beberapa seri ke depan,” tukas Zarco, dikutip dari Speedweek, Jumat (12/4/2024).

“Saya juga berpikir dia sudah memikirkan soal titel juara dunia. Tujuannya adalah mengalahkan Valentino Rossi dalam hal statistik,” tandas pria asal Prancis itu.

Halaman:
1 2
