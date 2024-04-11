Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting dan Jonatan Christie Bakal Bertemu di Final Badminton Asia Championships 2024?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |06:51 WIB
Anthony Ginting dan Jonatan Christie Bakal Bertemu di Final Badminton Asia Championships 2024?
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
ANTHONY Ginting dan Jonatan Christie bakal bertemu di final Badminton Asia Championships 2024? Peluang itu terbuka karena Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie berada di bagan yang berbeda.

Berdasarkan hasil drawing, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berada di bagas atas. Sementara Anthony yang berstatus unggulan kedua, dia berada di bagan bawah.

Anthony Sinisuka Ginting

Dengan begitu, jika perjalanan kedua tunggal putra andalan Indonesia itu bisa mulus di pentas Badminton Asia Championships 2024 atau Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024, mereka bisa berjumpa di babak final. Tetapi untuk mewujudkannya, Anthony dan Jonatan tentunya harus berjuang keras menyingkirkan lawan-lawan berat.

Sejauh ini, Jonatan dan Anthony Ginting sendiri sama-sama masih menjaga langkah di Badminton Asia Championships 2024. Mereka sukses melalui tantangan pertama di babak 32 besar pada kemarin.

Di babak pertama, Anthony berhasil mengalahkan wakil India, Kidambi Srikanth, dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-13. Sementara Jonatan, dia menang mudah atas wakil Filipina, Jewel Angelo Albo, dengan skor 21-12 dan 21-12.

Jonatan dan Anthony pun akan melanjutkan perjalanannya di pentas Badminton Asia Championships 2024 hari ini. Jonatan akan melawan salah satu tunggal putra terbaik Hong Kong, yakni Lee Cheuk Yiu. Sementara Ginting, dia akan melawan eks pemain Indonesia yang kini membela Uni Emirat Arab, yakni Somi Romdhani.

Jika berhasil menang di babak itu, lawan lebih sulit menanti dua tunggal putra andalan Indonesia di babak perempatfinal. Ginting berpeluang melawan unggulan kelima asal China, yakni Li Shi Feng. Hal itu bisa terjadi jika Li Shi Feng berhasil mengalahkan Wang Tzu Wei (Taiwan) pada hari ini.

Sementara Jonatan, dia berpeluang menghadapi unggulan kedelapan asal Malaysia, Lee Zii Jia. Hal itu akan terjadi jika Lee Zii Jia bisa mengalahkan Chou Tien Chen (Taiwan) hari ini.

