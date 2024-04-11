Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Ada Jonatan Christie hingga Fajar/Rian, 6 Pemain Siap Berjuang Tembus Perempatfinal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |05:58 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Ada Jonatan Christie hingga Fajar/Rian, 6 Pemain Siap Berjuang Tembus Perempatfinal!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar Badminton Asia Championships 2024 menarik diulas. Jonatan Christie cs siap berjuang memperebutkan tiket perempatfinal dalam duel seru yang akan tersaji di Ningbo, China, pada Kamis (11/4/2024) mulai pukul 10.00 WIB.

Ya, perjuangan wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2024 atau Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024 akan berlanjut hari ini. Kini, ada 6 wakil Indonesia yang masih menjaga langkahnya di pentas Badminton Asia Championships 2024.

Jonatan Christie

Pada sektor tunggal putra, Indonesia masih memiliki dua wakil, yakni Jonatan Christie dan juga Anthony Sinisuka Ginting. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- sendiri akan melawan salah satu tunggal putra terbaik Hong Kong, yakni Lee Cheuk Yiu, hari ini.

Secara rekor pertemuan, Jonatan sendiri unggul dengan kedudukan 4-2. Dia pun sukses menang dalam pertemuan terakhir melawan Lee Cheuk Yiu yang tersaji di babak 16 besar Hong Kong Open 2023 dengan skor 21-18 dan 21-16. Tentu saja, catatan manis ini diharapkan berlanjut.

Sementara itu, Anthony Ginting akan melawan wakil Uni Emirat Arab, yakni Somi Romdhani. Lawan Anthony sendiri diketahui merupakan mantan pemain Indonesia yang kini membela UEA. Tak ayal, ini akan jadi duel menarik. Keduanya pun belum pernah bertemu sebelumnya.

Beralih ke sektor tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung yang juga siap menjaga langkahnya di Badminton Asia Championships 2024 hari ini. Dia akan melawan wakil Taiwan, Pai Yu Po, hari ini.

Bekal positif pun dimiliki Gregoria yang sudah menang 4 kali dari 5 pertemuan melawan Pai Yu Po. Teranyar, Gregoria menang di babak 32 besar Malaysia Masters 2024 dengan skor 21-19 dan 21-12.

Di sektor ganda putra, Indonesia juga hanya tinggal menyisakan satu wakil, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Fajar/Rian pun akan melawan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, hari ini.

Tren kemenangan Fajar/Rian atas ganda putra Taiwan itu diharapkan bisa berlanjut. Juara All England 2024 itu diketahui sukses menang di 7 laga dari 8 pertemuan yang sudah dllakoni melawan Lu/Yang. Pasalnya, mereka kini jadi andalan satu-satunya skuad Merah Putih di sektor ganda putra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement