Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Ada Jonatan Christie hingga Fajar/Rian, 6 Pemain Siap Berjuang Tembus Perempatfinal!

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar Badminton Asia Championships 2024 menarik diulas. Jonatan Christie cs siap berjuang memperebutkan tiket perempatfinal dalam duel seru yang akan tersaji di Ningbo, China, pada Kamis (11/4/2024) mulai pukul 10.00 WIB.

Ya, perjuangan wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2024 atau Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024 akan berlanjut hari ini. Kini, ada 6 wakil Indonesia yang masih menjaga langkahnya di pentas Badminton Asia Championships 2024.

Pada sektor tunggal putra, Indonesia masih memiliki dua wakil, yakni Jonatan Christie dan juga Anthony Sinisuka Ginting. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- sendiri akan melawan salah satu tunggal putra terbaik Hong Kong, yakni Lee Cheuk Yiu, hari ini.

Secara rekor pertemuan, Jonatan sendiri unggul dengan kedudukan 4-2. Dia pun sukses menang dalam pertemuan terakhir melawan Lee Cheuk Yiu yang tersaji di babak 16 besar Hong Kong Open 2023 dengan skor 21-18 dan 21-16. Tentu saja, catatan manis ini diharapkan berlanjut.

Sementara itu, Anthony Ginting akan melawan wakil Uni Emirat Arab, yakni Somi Romdhani. Lawan Anthony sendiri diketahui merupakan mantan pemain Indonesia yang kini membela UEA. Tak ayal, ini akan jadi duel menarik. Keduanya pun belum pernah bertemu sebelumnya.

Beralih ke sektor tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung yang juga siap menjaga langkahnya di Badminton Asia Championships 2024 hari ini. Dia akan melawan wakil Taiwan, Pai Yu Po, hari ini.

Bekal positif pun dimiliki Gregoria yang sudah menang 4 kali dari 5 pertemuan melawan Pai Yu Po. Teranyar, Gregoria menang di babak 32 besar Malaysia Masters 2024 dengan skor 21-19 dan 21-12.

Di sektor ganda putra, Indonesia juga hanya tinggal menyisakan satu wakil, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Fajar/Rian pun akan melawan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, hari ini.

Tren kemenangan Fajar/Rian atas ganda putra Taiwan itu diharapkan bisa berlanjut. Juara All England 2024 itu diketahui sukses menang di 7 laga dari 8 pertemuan yang sudah dllakoni melawan Lu/Yang. Pasalnya, mereka kini jadi andalan satu-satunya skuad Merah Putih di sektor ganda putra.