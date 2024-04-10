Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BAC 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja Lompat ke 16 Besar!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |21:35 WIB
Hasil BAC 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja Lompat ke 16 Besar!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melaju ke 16 besar BAC 2024 (Foto: PBSI)
NINGBO - Indonesia kembali menambah wakil di babak 16 besar Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Kali ini, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, melewati babak pertama BAC 2024.

Berlangsung di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (10/4/2023) malam WIB, Fajar/Rian dan Dejan/Gloria sukses menumbangkan lawan-lawannya. Sementara satu wakil ganda campuran Adnan Maulana/Nita Violina Marwah tersingkir.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Fajar/Rian melangkah ke babak 16 besar usai menaklukkan Pharanyu Kaosamaang/Worrapol Thongsa-Nga asal Thailand. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-16.

Juara All England 2024 itu tampil mendominasi sepanjang laga. Meski di awal gim pertama sempat tertinggal, tetapi Fajar/Rian mampu bangkit.

Setelah tertinggal 6-8, Fajar/Rian sukses membalikkan keadaan hingga unggul 16-11. Gim pertama pun ditutup dengan kemenangan 21-16.

Halaman:
1 2
