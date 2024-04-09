Badminton Asia Championships 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Tempur Incar Gelar Juara

NINGBO – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memastikan diri dalam kondisi yang fit jelang Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Karena itu, pasangan yang akrab disapa Fajri itu siap tempur untuk merebut gelar juara di turnamen tersebut.

BAC 2024 sendiri sejatinya sudah dimulai hari ini (9/4/2024) di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, Ningbo, China. Namun, hari ini hanya dikhususkan untuk kualifikasi dan tak ada wakil Indonesia yang berlaga di babak tersebut.

Fajar/Rian sendiri saat ini mengaku ada dalam kondisi baik. Juara All England 2024 itu sudah siap dari sisi persiapan dan fisik yang prima.

"Persiapan sudah cukup baik dan tinggal menjaga kondisi. Kondisi kami juga sangat fit dan siap tempur," kata Rian, dalam keterangan pers PBSI, Selasa (9/4/2024).

Pada babak 32 besar, Fajar/Rian akan ditantang Pharanyu Kaosamaang/Worrapol Thongsa-Nga asal Thailand. Mereka pun enggan menganggap remeh lawan yang berperingkat 43 dunia itu.