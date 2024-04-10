Hasil BAC 2024: Anthony Ginting Melaju ke 16 Besar Usai Sikat Srikanth Kidambi

NINGBO – Anthony Sinisuka Ginting melaju ke 16 besar Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Srikanth Kidambi dua gim langsung 21-14 dan 21-13.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (10/4/2023) sore WIB, Ginting tampil menawan. Ia berhasil memberi tekanan kepada Kidambi hingga sempat unggul jauh 12-4.

Sempat dikejar, tapi Ginting akhirnya memenangi gim pertama 21-14. Berbeda di set kedua, laga berjalan lebih seru.

Kedua pemain saling kejar mengejar angka. Akan tetapi, Ginting selalu lebih unggul.

Setelah kedudukan 13-13, Ginting langsung menjauh. Ia mengunci perolehan poin Kidambi di angka 13 dan memenangkan laga gim kedua dengan skor 21-13.