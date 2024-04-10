Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BAC 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin dan Putri KW Tersingkir

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |15:10 WIB
Hasil BAC 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin dan Putri KW Tersingkir
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kalah di babak pertama BAC 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO - Dua wakil Indonesia tersingkir dari babak pertama Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Mereka adalah ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan tunggal putri, Putri Kusuma Wardani (Putri KW).

Pada laga yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (10/4/2023), Leo/Daniel dikandaskan dari KimYoung-hyuk/Wang Chan asal Korea Selatan dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-23.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bermain di Badminton Asia Team Championships 2024 (Foto: PBSI)

Sementara itu, Putri mengalami kekalahan dari wakil Taiwan, Sung Shuo Yun. Dalam dua gim langsung, ia menyerah dengan skor 12-21 dan 12-21.

Pada laga Leo/Daniel kontra Kim/Wang, wakil Indonesia itu sempat mendominasi atas Kim/Wang di gim pertama. Mereka tak menemui kesulitan berarti untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-13.

Tetapi, pada gim kedua, Leo/Daniel mulai mendapat perlawanan dari Kim/Wang. Tak mampu mempertahankan momentum gim pertama, Leo/Daniel harus takluk di gim kedua dengan skor tipis 19-21.

Halaman:
1 2
