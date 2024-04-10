Hasil BAC 2024: Rinov/Pitha Melaju ke 16 Besar, Lanny/Ribka Terhenti di Babak Pertama

NINGBO - Dua wakil Indonesia mengamali nasib berbeda di babak pertama Badminton Asia Championships atau Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024. Ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas sukses merebut kemenangan, sementara pasangan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto harus tersingkir.

Berlangsung Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (10/4/2023) pagi WIB, dua wakil Indonesia menjalani laga bersamaan. Sayangnya hasilnya tidak sama-sama positif.

Kemenangan berhasil direbut Rinov/Pitha usai menaklukkan perlawanan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito. Lewat pertarungan tiga gim mereka menang dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-18.

Sementara Lanny/Ribka langsung tumbang di babak pertama usai menyerah dari pasangan peringkat satu dunia, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan asal China. Mereka kalah dengan skor 15-21 dan 14-21.

Pada laga Rinov/Pitha kontra Midorikawa/Saito, pasangan Indonesia itu menunjukkan performa apik di gim pertama. Mereka berhasil mendominasi permainan dan membuat pasangan Jepang kesulitan mengembangkan permainan.

Gim pertama pun akhirnya dimenangkan Rinov/Pitha dengan skor 21-13. Memasuki gim kedua, juara Spain Masters 2024 itu sempat kendur. Alhasil mereka takluk di gim kedua dengan skor 14-21.