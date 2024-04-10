3 Calon Tandem Francesco Bagnaia di Ducati Corse pada MotoGP 2025, Nomor 1 Marc Marquez!

Berikut tiga pembalap yang berpotensi jadi tandem Francesco Bagnaia di Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)

TIGA calon tandem Francesco Bagnaia di Ducati Corse pada MotoGP 2025 akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah Marc Marquez yang saat ini memperkuat Tim Gresini Ducati.

Selain Marc Marquez, siapa saja tiga calon tandem Francesco Bagnaia di Ducati Corse? berikut ulasannya.

3. Jorge Martin





Pertama ada nama Jorge Martin yang masuk dalam daftar calon tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Rider asal Spanyol itu tampil luar biasa dalam beberapa musim terakhir.

The Martinator -julukan Jorge Martin- bahkan menjadi lawan berat Bagnaia dalam perburuan gelar juara musim lalu. Sayangnya, dia kalah usai mengalami insiden di seri terakhir.

2. Enea Bastianini





Berikutnya ada Enea Bastianini yang diyakini akan tetap menjadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Seperti diketahui, Bastianini merupakan salah satu pembalap potensial.

Namun, rider asal Italia itu sempat kesulitan dengan motornya di MotoGP 2023 lalu. Bastianini kembali menunjukkan tajinya di awal musim MotoGP 2024 demi mempertahankan posisinya di tim pabrikan Ducati.