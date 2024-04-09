Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jumpa Wakil Jepang di Babak Pertama Badminton Asia Championships 2024, Gregoria Mariska Tunjung Siapkan Hal Ini

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |21:58 WIB
Jumpa Wakil Jepang di Babak Pertama Badminton Asia Championships 2024, Gregoria Mariska Tunjung Siapkan Hal Ini
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sudah menyiapkan diri dan strategi untuk mengalahkan wakil Jepang, Natsuki Nidaira di babak pertama Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Namun, bagi Gregoria yang terpenting adalah dirinya dapat menghadiri kesalahan sendiri agar poin tidak hilang sia-sia.

BAC 2024 sendiri sejatinya sudah dimulai hari ini (9/4/2024) di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, Ningbo, China. Namun, hari ini hanya dikhususkan untuk kualifikasi dan tak ada wakil Indonesia yang berlaga di babak tersebut.

Pada babak pertama esok hari, 10 April 2025, juara Kumamoto Masters Japan 2023 ini akan mewaspadai Nidaira. Meski secara rekor pertemuan Gregoria unggul 2-0, tetapi ia selalu meraih kemenangan dengan tidak mudah.

Pada dua kali pertemuan, Gregoria selalu menang dengan rubber game. Pertemuan terakhir terjadi di Malaysia Open 2024, di mana Gregoria menang dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-14.

Gregoria Mariska Tunjung

"Menghadapi Nidaira, tentu bukan lawan yang mudah dikalahkan. Tetapi saya lebih ingin fokus pada bagaimana cara main dan mengontrol agar jangan banyak melakukan error," ucap Gregoria, dalam keterangan pers PBSI, Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement