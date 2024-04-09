Jumpa Wakil Jepang di Babak Pertama Badminton Asia Championships 2024, Gregoria Mariska Tunjung Siapkan Hal Ini

NINGBO - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung sudah menyiapkan diri dan strategi untuk mengalahkan wakil Jepang, Natsuki Nidaira di babak pertama Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Namun, bagi Gregoria yang terpenting adalah dirinya dapat menghadiri kesalahan sendiri agar poin tidak hilang sia-sia.

BAC 2024 sendiri sejatinya sudah dimulai hari ini (9/4/2024) di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, Ningbo, China. Namun, hari ini hanya dikhususkan untuk kualifikasi dan tak ada wakil Indonesia yang berlaga di babak tersebut.

Pada babak pertama esok hari, 10 April 2025, juara Kumamoto Masters Japan 2023 ini akan mewaspadai Nidaira. Meski secara rekor pertemuan Gregoria unggul 2-0, tetapi ia selalu meraih kemenangan dengan tidak mudah.

Pada dua kali pertemuan, Gregoria selalu menang dengan rubber game. Pertemuan terakhir terjadi di Malaysia Open 2024, di mana Gregoria menang dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-14.

"Menghadapi Nidaira, tentu bukan lawan yang mudah dikalahkan. Tetapi saya lebih ingin fokus pada bagaimana cara main dan mengontrol agar jangan banyak melakukan error," ucap Gregoria, dalam keterangan pers PBSI, Selasa (9/4/2024).