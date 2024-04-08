Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aryono Miranat Kirim Wejangan kepada Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Bakal Jalani Debut di Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:19 WIB
Aryono Miranat Kirim Wejangan kepada Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Bakal Jalani Debut di Olimpiade Paris 2024
Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat bersama Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

KEBERHASILAN Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menembus Olimpiade Paris 2024 disambut baik oleh pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat. Ia pun memberikan sedikit wejangan kepada Fajar/Rian yang bakal tampil untuk pertama kalinya di turnamen sebesar Olimpiade tersebut.

Secara hitungan matematis, Fajar/Rian memang telah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Posisi mereka tidak akan tergoyahkan sampai kualifikasi Olimpiade Paris 2024 berakhir pada pekan ini.

Keberhasilan ini pun menjadi obat bagi Fajar/Rian setelah edisi 2020 mereka gagal ke Paris. Kala itu, mereka sebenarnya sukses menembus peringkat 6, tetapi kalah saing dari Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang ada di atas mereka.

Kini, dengan kepastian tiket ke Paris, Fajar/Rian mendapat pesan penting dari Aryono. Sebagai debutan, mereka harus siap mental karena apa pun bisa terjadi dalam Olimpiade.

Aryono Miranat bersama Fajar Alfian/Rian Ardianto

"Paling nanti ditekankan aja sudah masuk Olympic semua pemain dari awal lagi," kata Aryono saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung pada pekan lalu, dikutip Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
