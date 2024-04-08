Aryono Miranat Kirim Wejangan kepada Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Bakal Jalani Debut di Olimpiade Paris 2024

KEBERHASILAN Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menembus Olimpiade Paris 2024 disambut baik oleh pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat. Ia pun memberikan sedikit wejangan kepada Fajar/Rian yang bakal tampil untuk pertama kalinya di turnamen sebesar Olimpiade tersebut.

Secara hitungan matematis, Fajar/Rian memang telah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Posisi mereka tidak akan tergoyahkan sampai kualifikasi Olimpiade Paris 2024 berakhir pada pekan ini.

Keberhasilan ini pun menjadi obat bagi Fajar/Rian setelah edisi 2020 mereka gagal ke Paris. Kala itu, mereka sebenarnya sukses menembus peringkat 6, tetapi kalah saing dari Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang ada di atas mereka.

Kini, dengan kepastian tiket ke Paris, Fajar/Rian mendapat pesan penting dari Aryono. Sebagai debutan, mereka harus siap mental karena apa pun bisa terjadi dalam Olimpiade.

"Paling nanti ditekankan aja sudah masuk Olympic semua pemain dari awal lagi," kata Aryono saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung pada pekan lalu, dikutip Senin (8/4/2024).